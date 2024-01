Por estos días de regreso a clases, después de un período largo de vacaciones, los niños acostumbran a cambiar sus rutinas y a enfrentar cambios importantes. Por ejemplo, algunos de ellos le dicen adiós a su guardería para iniciar la etapa escolar; otros pasan de preescolar a primaria y de primaria a bachillerato.

Todos pueden tener ideas de lo que será este nuevo año y, según explica la psicóloga Ayadith Álvarez, los miedos de cada uno suelen ser diferentes. Pone el caso de dos niñas: una de ellas siente temor de que ya en el colegio no pueda jugar como lo hacía en la guardería y la otra, piensa que no quiere dejar de ser la grande de su grupo. No quiere convertirse en la menor de su salón.

Y es que los niños, cada año, se enfrentan a cambios escolares como la llegada de nuevos profesores, compañeros y retos estudiantiles, sumado a los miedos y los imaginarios que tienen del curso.

De acuerdo con el Estudio Oficial de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, en Colombia durante el período 2022 y 2023, 7 de cada 10 niños experimentaron acoso escolar en sus colegios, convirtiéndose en centros de competencia, burla y acoso, generando que algunos niños y adolescentes no quieran asistir.

“Los colegios generan grandes impactos en los estudiantes por las condiciones institucionales, niveles de exigencia, expectativas familiares o personales y el ambiente escolar, pues puede haber niños más vulnerables”, dice el psicólogo Rodrigo Mazo Zea, docente de la Facultad de Psicología de la UPB.