En fotos | J Balvin hizo vibrar Medellín con un regreso arrollador que marca uno de los shows más grandes de su carrera

La noche del 29 de noviembre de 2025, Medellín vivió otro capítulo histórico con el regreso del artista colombiano más influyente del siglo XXI, según Billboard.

Frente a un estadio repleto, J Balvin desplegó un espectáculo monumental que demostró que los más de seis años de espera habían valido cada segundo.

La mezcla perfecta entre música, ambientación, efectos escénicos, detalles visuales, sus éxitos globales y la energía desbordada del público creó una atmósfera pocas veces vista en la ciudad.

Fue una noche de flores, emociones al límite y grandes invitados, marcada por el poder escénico que solo una estrella mundial como J Balvin puede ofrecer.

Les mostramos algunos momentos en fotos de su concierto: