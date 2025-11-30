x

En fotos | J Balvin hizo vibrar Medellín con un regreso arrollador que marca uno de los shows más grandes de su carrera

J Balvin regresó a Medellín con un show monumental que celebró su carrera, honró a su ciudad y reafirmó su poder musical global. Vea las fotos de su concierto.

  Luego de seis años, el artista regresó para "darle sus flores" a su ciudad, en un concierto sin precedentes en la capital antioqueña y un poder de convocatoria único. FOTO: Cortesía.
    Luego de seis años, el artista regresó para “darle sus flores” a su ciudad, en un concierto sin precedentes en la capital antioqueña y un poder de convocatoria único. FOTO: Cortesía.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 7 horas
bookmark

La noche del 29 de noviembre de 2025, Medellín vivió otro capítulo histórico con el regreso del artista colombiano más influyente del siglo XXI, según Billboard.

Frente a un estadio repleto, J Balvin desplegó un espectáculo monumental que demostró que los más de seis años de espera habían valido cada segundo.

La mezcla perfecta entre música, ambientación, efectos escénicos, detalles visuales, sus éxitos globales y la energía desbordada del público creó una atmósfera pocas veces vista en la ciudad.

Fue una noche de flores, emociones al límite y grandes invitados, marcada por el poder escénico que solo una estrella mundial como J Balvin puede ofrecer.

Conozca más: Así fue el festival de reguetón y trap que armó J Balvin en el Atanasio

Les mostramos algunos momentos en fotos de su concierto:

Por laimponente tarima pasaron artistas como Daddy Yankee, la leyenda norteamericanadel rap 50 cent, Ryan Castro, Yandel, Tito el Bambino, Lennox, Dj Snake, Farruko,Chencho, Feid, Maluma, entre muchos más.
Por laimponente tarima pasaron artistas como Daddy Yankee, la leyenda norteamericanadel rap 50 cent, Ryan Castro, Yandel, Tito el Bambino, Lennox, Dj Snake, Farruko,Chencho, Feid, Maluma, entre muchos más.
El show, considerado ya uno de los actos más importantes en la carrera de J Balvin, fusionó de manera impecable una producción técnica de alto nivel, visualesimpactantes, más de 70 bailarines en tarima —56 de ellos colombianos— y apariciones sorpresa de grandes invitados que solo J Balvin podría reunir en Colombia.
El show, considerado ya uno de los actos más importantes en la carrera de J Balvin, fusionó de manera impecable una producción técnica de alto nivel, visualesimpactantes, más de 70 bailarines en tarima —56 de ellos colombianos— y apariciones sorpresa de grandes invitados que solo J Balvin podría reunir en Colombia.

Además lea: J Balvin le regala a Medellín su show más ambicioso

J Balvin regresó a Medellín con un espectáculo histórico

Durante más de seis horas, éxito tras éxito retumbó por cada rincón del estadio, en un imponente montaje de 360 grados, con la energía siempre en lo más alto.
Durante más de seis horas, éxito tras éxito retumbó por cada rincón del estadio, en un imponente montaje de 360 grados, con la energía siempre en lo más alto.
Mostrando un lado mucho más emotivo y recordando sus inicios en Medellín, J Balvin guió al público por un recorrido musical que evocó los orígenes del reggaetón hecho en Colombia junto con la historia global del género.
Mostrando un lado mucho más emotivo y recordando sus inicios en Medellín, J Balvin guió al público por un recorrido musical que evocó los orígenes del reggaetón hecho en Colombia junto con la historia global del género.

El cierre del show se convirtió en una demostración clara de la unión entre el talento local y el global, reuniendo en un mismo escenario a más de 25 exponentes del género, junto al representante del Latino Gang.

La producción técnica y el diseño del escenario fueron desarrollados principalmente por mano de obra local, destacando la capacidad de la industria colombiana para ejecutar espectáculos de alto nivel. Además, más de 40 personas, también colombianas, participaron en el diseño y producción del vestuario, generando un amplio rango de empleos directos e indirectos relacionados con el montaje y producción de Ciudad Primavera.
La producción técnica y el diseño del escenario fueron desarrollados principalmente por mano de obra local, destacando la capacidad de la industria colombiana para ejecutar espectáculos de alto nivel. Además, más de 40 personas, también colombianas, participaron en el diseño y producción del vestuario, generando un amplio rango de empleos directos e indirectos relacionados con el montaje y producción de Ciudad Primavera.

J Balvin cierra un año increíble con dos mega conciertos en su país. Su próxima parada será el 13 de diciembre en el Estadio El Campín de Bogotá, con un espectáculo de proporciones similares al de Medellín.

Puede conocer: Concierto de J Balvin en Medellín mueve masas y aviones: búsquedas de vuelos se disparan en un 75%

