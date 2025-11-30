x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Cómo prepararse para el Adviento 2025: significado, oración y guía para encender la primera vela

Con el encendido de la primera vela de la corona de Adviento, millones de católicos en el mundo comienzan un tiempo de preparación espiritual que invita a la calma, la reflexión y la esperanza.

  • La corona de Adviento marca el inicio de cuatro semanas de preparación espiritual para la Navidad. FOTO: Freepik.
    La corona de Adviento marca el inicio de cuatro semanas de preparación espiritual para la Navidad. FOTO: Freepik.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 8 horas
bookmark

Con el inicio del Adviento, las familias católicas se preparan para vivir un tiempo de espera activa y reflexión. La corona y sus velas vuelven a ocupar un lugar central en los hogares y templos, marcando cada semana un paso simbólico hacia la Navidad.

Conozca: Un pesebre con la Madre Laura, la Llorona, el Beato Jesús Aníbal Gómez y la Madremonte: ese es el costumbrista de Venecia, Antioquia

Este periodo no solo invita a la oración, sino también a renovar la esperanza y el sentido profundo de la celebración que se aproxima.

¿Qué es el adviento?

Adviento viene del latín ad-venio, que significa “venir” o “llegar”. Es el tiempo litúrgico que inaugura el año de la Iglesia y que prepara a los fieles para celebrar el nacimiento de Jesús.

En 2025, el Adviento comienza el 30 de noviembre, fecha que da inicio a un periodo de cuatro semanas marcadas por la vigilancia interior, el deseo de conversión y la esperanza en la llegada de Cristo.

Las familias se preparan para vivir este tiempo de reflexión. FOTO: Freepik.
Las familias se preparan para vivir este tiempo de reflexión. FOTO: Freepik.

MAZKO VADIM

Tradicionalmente, la Iglesia divide este tiempo en dos momentos:

- Primeras dos semanas: orientadas a meditar sobre la venida final de Cristo al final de los tiempos.

- Dos semanas posteriores: dirigidas a contemplar el nacimiento de Jesús y su presencia en la historia.

Durante este periodo, se invita a los fieles a practicar la oración, la caridad, la vigilancia interior y la conversión del corazón.

La corona de Adviento: significado de sus colores

La corona de Adviento se elabora con ramas verdes y cuatro velas, cada una con un simbolismo particular.

Corona de adviento. FOTO: formación católica
Corona de adviento. FOTO: formación católica

- Verde (ramas perennes): vida, esperanza y amor eterno de Dios.

- Velas moradas: penitencia, preparación y humildad.

- Vela rosa: alegría del Domingo Gaudete, que anticipa el gozo del nacimiento de Cristo.

- Vela blanca (opcional, para Navidad): representa el nacimiento del Niño Jesús.

¿Qué color de vela se enciende el primer domingo de Adviento 2025?

El primer domingo se enciende una vela morada, símbolo de preparación espiritual. Conocida como la vela de la esperanza, recuerda la confianza en las promesas de Dios y marca el inicio de un camino interior que invita a la reflexión, la vigilancia y la disposición para recibir la luz de Cristo.

¿Cómo prepararse espiritualmente en Adviento?

La Iglesia propone vivir este tiempo con una actitud serena y consciente. Algunas prácticas recomendadas son:

- Reservar momentos diarios para la oración.

- Practicar la caridad con gestos concretos.

Tiempo de adviento. FOTO: Freepik.
Tiempo de adviento. FOTO: Freepik.

Pepino_de_mar

- Buscar silencio interior para reconocer la presencia de Dios.

- Hacer un examen de conciencia o acercarse al sacramento de la reconciliación.

- Reunir a la familia en torno a la corona de Adviento.

Oración para encender la primera vela de adviento

Los Caballeros de la Virgen, fundación católica dedicada a promover la devoción mariana y la vida de oración, comparten cada año reflexiones y oraciones para acompañar este rito en los hogares.

A continuación, una oración para el primer domingo, acorde con su espiritualidad y el sentido del Adviento:

Lea aquí: ¿Sin planes para este fin de semana? Estos son seis eventos imperdibles en Medellín

La tierra, Señor, se alegra en estos días, y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor Jesús, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado.

Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora pues, que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que, por ser la luz del mundo, ilumina todas las oscuridades.

Te lo pedimos por Él mismo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Guía práctica para vivir el primer domingo de Adviento en casa

Para dar inicio a este día, puede seguir las siguientes recomendaciones:

- Elija un lugar especial para colocar la corona.

- Reúnan a la familia y hagan un breve momento de silencio.

- Lea una cita bíblica relacionada con la vigilancia (por ejemplo, Mc 13,33).

- Encienda la vela morada y rece la oración.

- Comparta un propósito para la semana: paciencia, caridad, oración diaria, reconciliación, etc.

Temas recomendados

Navidad
Familia
Vela
religión
Oración
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida