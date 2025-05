¿Por qué World Press Photo suspendió la autoría de la icónica foto “La Niña del napalm”?

El concurso World Press Photo anunció este viernes que suspendió la autoría de la imagen de “La niña del napalm”, una de las instantáneas más emblemáticas de la historia, después de que un documental suscitara dudas sobre quién tomó realmente la foto.

La investigación The Stringer, realizada por Bao Nguyen y proyectada en el festival de Sundance en enero, atribuye la foto a Thanh Nghe, un colaborador externo vietnamita y no al fotógrafo de la agencia estadounidense Associated Press (AP) Huynh Cong Ut, conocido como Nick Ut, recompensado con un premio Pulitzer.

A raíz del documental, la agencia AP investigó durante casi un año lo ocurrido aquel 8 de junio de 1972 en la localidad de Trang Bang, en Vietnam, cuando Phan Thi Kim Phuc, la niña que aparecía corriendo desnuda, quemada y llorando, fue captada por un objetivo cuando huía de un ataque con napalm con otros niños.