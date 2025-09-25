Camilo Cifuentes publicó su primera foto y las redes estallaron: “Yo afán no tengo”

“Yo afán no tengo”: esta es la frase que distingue a Juan Camilo Jurado Cifuentes de los demás creadores de contenido, algunos que, al igual que él, también se dedican a ayudar con dinero, electrodomésticos y alimentos a emprendedores y vendedores ambulantes.

Camilo ha publicado un sinnúmero de videos en los que muestra cómo mejora el día de las personas. Su gran bondad es el resultados de los millones de seguidores que tiene en Instagram, Facebook y TikTok, la plataforma principal y donde se le conoce como @camilocifuentes96, acumulando 9,2 millones de seguidores.

De lo poco que se sabe de él es que nació y vive en Manizales, tiene 28 años y estudia en el Sena una tecnología en mecánica industrial. Además, dijo en una entrevista con el canal Telecafé que viene de una familia amorosa y que no pretende volverse famoso, porque no es su intención.

“Mi familia me ha inculcado muy buenos valores. Ellos siempre me han enseñado que siempre es mejor dar que recibir. Todo es muy espontáneo. Yo no tengo un guión... salgo en la moto a mirar los puesticos, les hago una compra y les monto conversación”, explicó.

Él no solo recorre las calles de La ciudad de las puertas abiertas, sino que también ha viajado a Medellín y Bogotá para generar sonrisas en los adultos mayores, su público preferido.

“Lo prefiero porque los protagonistas son las personas. Yo no quiero darme a lucir, no quiero que me conozcan y no quiero generar fama. Cada vez me doy cuenta de que el anonimato es lo mejor porque es libertad”, añadió.

Resulta curioso que la gran mayoría de los usuarios en redes sociales prefieran no conocer el rostro de Camilo, ya que consideran que es mejor así para evitar egos y hurtos contra el creador de contenido. Por eso, en parte, Cifuentes permanece en el anonimato para continuar haciendo lo que le gusta sin preocuparse por su seguridad.