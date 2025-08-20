Para pensar el turismo en Medellín, llega el segundo foro Tendencias en el Turismo, ¡participe!

La próxima semana, el miércoles 27 y jueves 28 de agosto, Medellín realizará el 2° Foro de Tendencias en el Turismo, un evento para analizar los cambios y retos de la industria turística en la ciudad-región, organizado por la Administración Distrital, la Cámara de Comercio de Medellín, Proantioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana y Comfama.
En el foro se espera la participación de empresarios, emprendedores, gremios, academia y organizaciones comunitarias que hacen parte del ecosistema turístico de la ciudad. Se hablará de las tendencias actuales del turismo, además de herramientas que identifiquen oportunidades de mercado, estrategias innovadoras y acciones para fortalecer su competitividad y sostenibilidad en el tiempo. Se espera impactar a 250 empresas y 600 personas.
“Los invitamos, el 26 y 27 de agosto, al segundo Foro de Tendencias en el Turismo que se realizará en la Cámara de Comercio, evento en el cual contaremos con panelistas internacionales y nacionales que nos presentarán las tendencias para nuestros operadores, agentes y el sector del turismo; un evento con entrada libre”, dijo la secretaria (e) de Turismo y Entretenimiento, Ana María Mejía.