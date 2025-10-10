x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Lágrimas al cielo: hijo de Miguel Russo estalló en llanto tras marcar gol en Liga de Argentina; lo dedicó a su padre

El gol de Ignacio Russo con Tigre conmovió a Argentina: entre lágrimas, dedicó su anotación a su padre, Miguel Ángel Russo. Mira el emotivo video.

  • El futbolista argentino Ignacio Russo, de 24 años, juega en Tigre, uno de los equipos tradicionales del fútbol de su país. Foto: Getty
    El futbolista argentino Ignacio Russo, de 24 años, juega en Tigre, uno de los equipos tradicionales del fútbol de su país. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

10 de octubre de 2025
bookmark

Ese hombre de contextura ancha, cara alargada y cabello bien peinado hacia un lado que lloraba en el centro de la cancha del estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Argentina, tenía un dolor profundo en el alma. Antes de que iniciara el partido entre Newell’s Old Boys y Tigre, válido por la fecha 12 de la Liga de Argentina, hubo un minuto de silencio en honor al técnico Miguel Ángel Russo, fallecido el miércoles.

Ignacio, su hijo de 24 años que juega como delantero en Tigre, llegó de último al círculo que divide la cancha. Antes, estaba hablando con Cristian Fabbiani, técnico de Newell’s, quien lo abrazó para darle el pésame por la pérdida de su padre, quien murió a los 69 años en Buenos Aires, siendo entrenador de Boca Juniors.

Después del abrazo y algunas palabras de condolencia, Russo, con el 29 en la espalda, corrió rápido para unirse a sus compañeros en la fila de titulares. El estadio se silenció. Ignacio Nacho, como le decía su padre, hizo todo lo posible para contener el llanto, pero no lo logró. El dolor de la pérdida lo superó. Se quebró. Su pecho empezó a moverse rápido, agitado, como cuando lo que se llora está impregnado al alma.

¿Cómo fue el gol del hijo de Miguel Russo?

Los compañeros lo abrazaron. Él se secó las lágrimas. Empezó a jugar. Quería lucirse para que su padre se sintiera orgulloso en el cielo. Lo consiguió. Iban 22 minutos del encuentro cuando, después de un centro desde la izquierda, empujó con fuerza, como en plancha, la pelota para marcar el primer tanto del partido.

Le puede interesar: ¿De qué murió Miguel Ángel Russo? El hombre que dirigió incluso en medio del dolor

Celebró con euforia. Se levantó rápido para salir del arco, donde se metió cuando empujó la pelota. Corrió un par de metros. Se arrodilló y, en medio del grito de gol que pareció salirle del alma, se quebró de nuevo. Se cubrió el rostro mientras lloraba. Después bajó la cabeza, como mirando el suelo y luego, cuando salió de los abrazos de sus compañeros, se levantó.

Ya de pie miró la cámara de las transmisión de televisión. Se alzó la camisa y señaló, en el costado, el tatuaje que tiene cerca de las costillas, que dice “todo se cura con amor”, frase icónica que su padre manifestó durante una rueda de prensa en Bogotá, cuando era técnico de Millonarios, después de haber superado un cáncer de próstata que le fue tratado por profesionales de la Clínica del Country, así como sus médicos de cabecera en Argentina.

Ese fue el homenaje de Ignacio Russo, el hijo menor del entrenador que se ha llevado vítores en todos los estadios de Suramérica después de su muerte, para homenajear la memoria de su padre, que era el motivo del llanto que mostró en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Siga leyendo: Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors, en delicado estado de salud: tiene pronóstico reservado

Preguntas sobre la nota:

¿Quién era Miguel Ángel Russo?
Fue un reconocido técnico argentino, campeón con Millonarios y Boca Juniors, fallecido en 2025 a los 69 años.
¿Quién es Ignacio Russo?
Ignacio es delantero de Tigre e hijo de Miguel Ángel Russo. Se formó en Newell’s y hoy brilla en la Liga Profesional Argentina.
¿Qué equipos dirigió Miguel Ángel Russo?
Entre ellos: Boca Juniors, Millonarios, Vélez, Rosario Central y Alianza Lima.

Temas recomendados

Selección Argentina
Medios de comunicación
Boca Juniors
Entrenamiento
Deportistas
Liga de Argentina
Newell’s Old Boys
Argentina
Marcelo Bielsa
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida