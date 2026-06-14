Murió Flor Vargas a sus 98 años: así es el adiós a una leyenda de la televisión colombiana

A sus 98 años falleció Flor Vargas, la actriz que durante más de seis décadas fue rostro y voz fundamental de la radio, el teatro y la televisión en Colombia, dejando un vacío en la memoria artística del país. El telón de la vida de Flor Vargas Buitrago se cerró la noche del sábado 13 de junio de 2026. La noticia de su partida fue confirmada por la entidad Actores Sociedad Colombiana de Gestión a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde la calificaron como una ”verdadera pionera”. Entérese: 40 años sin Borges: así era la intimidad del genio contada por Bioy, su amigo

“Despedimos con profunda tristeza a nuestra querida Flor Vargas, verdadera pionera de la radio, el teatro y la televisión colombiana. El arte nacional le dice adiós a una maestra cuya inquebrantable calidad humana y valentía superaban cualquier escenario.Flor, tu voz y tu legado actoral vivirán por siempre. Descansa en paz ”, señaló la organización en su despedida.

Una vida dedicada al arte

Nacida en Bogotá el 24 de febrero de 1933, Vargas construyó una trayectoria que se extendió por más de seis décadas, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de la pantalla nacional. Su carrera profesional comenzó a consolidarse en la década de los 70, pero sus inicios se remontan a las radionovelas, formato donde su voz se transformó en un símbolo característico. Conozca: Matador, una de las joyas de Pedro Almodóvar, se puede ver en cines en el país

Su impacto en la actuación colombiana fue profundo, participando en más de 24 producciones que marcaron distintas épocas. Es ampliamente recordada por sus papeles en series icónicas como Los Victorinos, La Saga, negocio de familia, El Capo, Las aguas mansas, Pero sigo siendo el rey, Laura, la santa colombiana y Aquí no hay quien viva. No obstante, uno de sus personajes más entrañables fue Doña Rotunda Altocopete en la comedia N.N., donde personificó a la suegra autoritaria que se volvió un hito de la televisión de los años 90.

Pese a su éxito profesional, los últimos años de la actriz estuvieron marcados por la adversidad y la pérdida de su núcleo familiar más cercano. Vargas enfrentó el dolor de sobrevivir a sus dos hijos Cecilia y Manuel Cabral. Su hijo Manuel, quien fue un destacado actor de doblaje reconocido por ser la voz de Mickey Mouse y Goofy, falleció en 2010 tras complicaciones de un trasplante de riñón. Esta situación la llevó a vivir sus últimos años en una profunda soledad, acompañada únicamente por una asistente en su apartamento. Lea también: Murió Marlore Anwandter, compositora, pedagoga y creadora de los Canticuentos En cuanto a su salud, la actriz atravesó un deterioro físico progresivo que mermó considerablemente su calidad de vida. Aunque la causa exacta de su deceso no ha sido revelada, se sabe que padecía de complicaciones crónicas en sus huesos y articulaciones, dificultades auditivas y glaucoma que requería medicación constante. Su movilidad se vio gravemente afectada tras sufrir tres caídas recientes, lo que la obligaba a depender totalmente de un caminador y de la asistencia de terceros para tareas básicas como bañarse o alimentarse. Meses antes de su partida, Flor Vargas hizo pública su precaria situación económica y de salud en una entrevista para el programa Bravíssimo. A pesar de estar pensionada, recibía solo un salario mínimo, monto insuficiente para cubrir sus gastos médicos, el mercado y el sueldo de su cuidadora. “No puedo caminar bien, me he caído tres veces ya”, relató con crudeza en aquel momento, denunciando además que las terapias físicas de su EPS le eran prestadas de forma irregular.

Colegas y amigos hoy la recuerdan con profunda admiración y respeto por su legado. El actor Freddy Ordoñez la despidió como a una ”primera dama de la actuación”, destacando su fuerza y talento hasta el final.

También la Secretaría de Cultura de Bogotá se sumó a las voces de homenaje tras el fallecimiento de la actriz. A través de un mensaje en X, la entidad destacó su aporte a la historia de la actuación en Colombia y expresó sus condolencias a familiares y colegas. “Hoy despedimos a Flor Vargas, una de las grandes figuras de la televisión colombiana y pionera de la radio y la actuación en nuestro país. Su talento, disciplina y sensibilidad artística acompañaron a generaciones de colombianos a través de personajes inolvidables que hicieron parte de nuestra memoria colectiva”, señaló la Secretaría.