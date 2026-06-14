Murió Flor Vargas a sus 98 años: así es el adiós a una leyenda de la televisión colombiana

A sus 98 años falleció Flor Vargas, la actriz que durante más de seis décadas fue rostro y voz fundamental de la radio, el teatro y la televisión en Colombia, dejando un vacío en la memoria artística del país.
El telón de la vida de Flor Vargas Buitrago se cerró la noche del sábado 13 de junio de 2026. La noticia de su partida fue confirmada por la entidad Actores Sociedad Colombiana de Gestión a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde la calificaron como una ”verdadera pionera”.
Entérese: 40 años sin Borges: así era la intimidad del genio contada por Bioy, su amigo