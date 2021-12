De los primeros en confirmar su retirada fue El Gran Combo de Puerto Rico que, en una publicación en su cuenta oficial de Instagram, anunció: “El covid afectó a ocho de nuestros músicos y no nos permitió llegar a la Feria de Cali” .

Justo ayer, 29 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que ómicron, unida a la persistencia de la variante delta, está produciendo un “tsunami de nuevos casos” en el mundo. Colombia no es la excepción.

Una noticia similar dio el cantautor de salsa Rey Ruiz. A través de un video narra que después de una salida a un restaurante, de tres parejas que estuvieron, “cuatro dimos positivo. Debido a mi situación no voy a poder llegar a Cali, estoy inservible como cantante, he pasado días malos, sobre todo con la garganta. Es primera vez que me sucede esto en 30 años”.

Como medida de precaución (por el contacto permanente que tienen con otras personas) las celebridades y los equipos que las acompañan se realizan pruebas periódicas para detectar el virus. En uno de estos procedimientos, contó en un video Fruko, de Fruko y sus tesos, él y cuatro miembros más de la orquesta dieron positivo.

“Me encuentro en perfecto estado de salud y me siento bien, pues tengo el esquema de vacunación completo. Hasta ahora no presento síntomas relevantes”, comentó el artista.

Silvestre Dangond y Rauw Alejandro también declinaron su asistencia por el mismo motivo.

En el caso de Dangond se trató de una reinfección. Según contó, también en un video, esperó “hasta el último momento”, pese a que sabía que iba a ser positivo “porque me siento muy mal, tengo mucha, pero muchísima tos y mucho malestar”.

En ese mismo sentido, el artista tuvo que cancelar dos conciertos adicionales: el que tenía hoy 30 de diciembre, en Soacha y el que tenía el 2 de enero, en Ocaña.