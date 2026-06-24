133 veces tocó el timbre de la casa de un cantante de BTS y la condenador por acoso

Un tribunal surcoreano condenó a una mujer brasileña a un año de prisión suspendida por acosar al cantante Jungkook, integrante de BTS, tras visitar su casa 22 veces en tres semanas y tocar su timbre 133 veces en un solo día.
El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl dictó la sentencia el pasado 8 de mayo, según informó el diario local The Korea Times.
La mujer, cuya identidad no ha trascendido, fue hallada culpable de violar la ley contra el acoso y de allanamiento de morada. La condena incluye un período de prueba de dos años durante el cual deberá evitar cometer nuevos delitos para no ingresar a prisión.