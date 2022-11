Una de las primeras en manifestar su salida fue Shonda Rhimes , recordada por crear la serie Grey’s Anatomy. “No me quedaré para lo que sea que Elon tiene planeado. Adiós”, trinó en su cuenta donde tiene 1.9 millones de seguidores.

Otro que se sumó a esta lista fue el productor ejecutivo de This is Us, Ken Olin, quien en su mensaje de despedida invitó a “proteger la democracia”.