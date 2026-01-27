La exposición más grande del maestro Fernando Botero se inauguró en Singapur

El pasado sábado 24 de enero se inauguró Botero en Singapur, una exposición emblemática y sin precedentes que celebra el legado del artista antioqueño y su cercanía con el continente asiático.
La muestra, realizada en colaboración entre el teatro IMBA (Immersive Media Based Art) y la Fundación Fernando Botero, reúne más de 130 obras originales, entre pinturas, esculturas y dibujos, convirtiéndose en la exposición más grande y ambiciosa de Fernando Botero jamás realizada en la historia. La muestra recorre toda la trayectoria artística del maestro.
–El proceso de curaduría se dividió en dos aspectos fundamentales: por un lado están los principales temas de la obra del maestro Botero –las corridas, el circo, la naturaleza muerta, la mujer, la vida cotidiana en América Latina–, y por otro lado están las formas en que se expresaba desde el punto de vista artístico, es decir, la técnica. Hay óleos, acuarelas, tintas, pasteles, esculturas pequeñas y monumentales en bronce, esculturas en mármol. Todas las formas en que el maestro Botero se expresaba están presentes en esta exposición; es un retrato muy completo de la obra —dice Fernando Botero Zea, hijo del maestro y copresidente de la fundación.
Esta exposición, además, celebra el regreso de las obras de Botero a Singapur, donde expuso por primera vez, en 2004, es decir, hace 22 años, y lo hace por todo lo alto, en Gardens by the Bay, el octavo lugar más visitado del mundo, con más de 18 millones de visitantes al año. Una oportunidad excepcional para que cientos de personas entren en contacto directo con la obra del maestro antioqueño.