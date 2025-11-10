x

Esta es la fábrica de cerveza de Medellín que ahora es un bar para los amantes de la música

El lugar se llama Estación Central y está ubicado en el Perpetuo Socorro, donde actualmente hay más de 60 establecimientos dedicados al diseño, la creatividad y la cultura

    El espacio cuenta con un bar hi-fi, concepto en el que la calidad sonora es la protagonista. FOTO Cortesía Babel
El Colombiano
10 de noviembre de 2025
bookmark

En el Perpetuo Socorro, a dos cuadras abajo del centro comercial Premium Plaza, fue donde hace 18 años 3 Cordilleras, la marca de cerveza artesanal creada por el paisa Juanchi Vélez, tuvo su primera sede. En una bodega, el maestro cervecero instaló una planta usada que había traído del extranjero y luego organizó una fiesta para darle la bienvenida a lo que se convertiría en una de las “polas” artesanales más reconocidas del país.

Con el tiempo, la planta no solo funcionó como el centro de producción. El bar de 3 Cordilleras se convirtió en un punto de encuentro de la ciudad, donde la música y la cerveza eran la combinación perfecta. Sin embargo, hace más de un año el lugar cerró, dejando a sus visitantes habituales sin ese “parche”.

Esta semana eso cambiará. Desde el jueves 13 de noviembre, la antigua fábrica abrirá de nuevo, completamente renovada. Ahora se llamará Estación Central. Aunque ya no será un centro de producción, allí se venderán las diferentes líneas de 3 Cordilleras que han marcado la marca durante estas casi dos décadas, además de cócteles clásicos y de autor.

Las antiguas máquinas utilizadas para la fabricación de cerveza hacen parte de la decoración. Este detalle permite que el visitante sienta que aún está en medio del proceso cervecero, aunque esta vez desde el disfrute y no desde la producción.

Además, este lugar ofrece varias experiencias. Una de ellas es un bar hi-fi, también conocido como listening bar, pensado para quienes disfrutan escuchar música con atención. Este concepto, que nació en Japón en los años cincuenta, se basa en crear espacios nocturnos donde lo principal no es bailar ni conversar, sino escuchar música en equipos de alta fidelidad. Su sello es la calidad del sonido y la curaduría del repertorio.

A esta propuesta auditiva se suma un restaurante de comida colombiana y un punto de encuentro para artistas de la ciudad.

Estación Central hace parte del Perpetuo Socorro, uno de los distritos creativos de Medellín. Actualmente, allí funcionan más de 60 establecimientos, que van desde cafés y academias de baile hasta restaurantes y fábricas cerveceras, conformando una zona que ya cuenta con reconocimiento nacional e internacional.

El espacio abrirá sus puertas al público este jueves y funcionará los jueves, viernes y sábados, de 8:00 p. m. a 2:00 a. m.

