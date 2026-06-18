¿Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para envejecer con salud después de los 60 años?

Una de las preocupaciones que trae consigo el envejecimiento es la movilidad: nos preguntamos qué pasará o cómo nos sentiremos cuando, diez, veinte o incluso treinta años más tarde, no podamos realizar los mismos movimientos que hoy son indispensables en nuestra rutina. Lea: Adultos deberían realizar entre 500 y 610 minutos semanales de ejercicio para reducir el riesgo de sufrir ataques cardíacos Se ha vuelto norma pensar que ser un adulto mayor es igual a tener cientos de limitaciones físicas. Sin embargo, mantener la capacidad funcional es una de las características centrales del envejecimiento saludable. Si bien las limitaciones de movilidad son cada vez más frecuentes –afectan aproximadamente al 35% de las personas de 70 años y a la mayoría de los mayores de 85–, estas pueden prevenirse con una serie de hábitos y prácticas entre las que se destaca el entrenamiento de fuerza, cuyo objetivo principal es estimular y desarrollar el fortalecimiento de los músculos. También conocido como entrenamiento de resistencia, puede realizarse tanto con implementos como máquinas, pesas o bandas, como con el propio peso corporal. En el imaginario popular suele estar la idea de que utilizar este tipo de herramientas o asistir a gimnasios llenos de ellas equivale a buscar brazos o piernas voluminosos y musculosos. Sin embargo, ahí aparece una diferencia importante a la hora de llevar a cabo este tipo de entrenamiento, especialmente en los adultos mayores.

En el caso de las personas de 60 años o más, el propósito de estas rutinas es preservar y aumentar la masa muscular (incluso recomiendan hacer estas rutinas en los 40 y 50). Durante el envejecimiento, la masa, la fuerza y la función muscular suelen perderse de manera progresiva, una condición conocida como sarcopenia. Lo que hacen los ejercicios de fuerza es estimular la síntesis de proteínas musculares, preservar las fibras y permitir aumentar la masa muscular. “Más allá de la ganancia de masa muscular, el entrenamiento de fuerza reduce el riesgo de caídas y fracturas porque mejora el equilibrio, la coordinación, la velocidad de reacción y la fuerza. En las personas mayores, una caída puede cambiar la vida. Además, favorece la salud ósea; por eso hablamos de osteosarcopenia o sarcoosteoporosis: si el músculo está bien, el hueso también estará bien, una dupla que debemos cuidar. El músculo, además, es un órgano endocrino: mejora el control de la glucosa, aumenta la sensibilidad a la insulina, reduce el riesgo de diabetes tipo 2 y ayuda al control glicémico en personas diabéticas. Por eso, el entrenamiento de fuerza es una estrategia muy valiosa frente a las enfermedades cardiometabólicas”, le explicó el médico geriatra y presidente del Comité Latinoamericano y del Caribe de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, Robinson Cuadros, a EL COLOMBIANO.

Consejos útiles para comenzar a realizar entrenamiento de fuerza