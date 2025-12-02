¿Se acerca la salida de Maduro? Lo que hay detrás de la supuesta “negociación” y qué tan real es que deje el poder

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro en una conversación que, según el diario norteamericano The New York Times, se dio a finales de noviembre. Este presunto diálogo tuvo como eje las condiciones, tiempos y garantías que le daría Trump a Maduro, si se llega a dar una salida de este del país. Esta no es la primera vez que se menciona una “renuncia” del dirigente oficialista, sin embargo, el contexto geopolítico de hoy sí es otro.
Según el medio, Donald Trump y Nicolás Maduro “hablaron sobre una posible reunión” en Estados Unidos durante una llamada telefónica en la que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio.
La Casa Blanca no ofreció comentarios y el gobierno venezolano tampoco ha dado señales sobre este diálogo. Justamente, esta conversación habría tenido lugar días antes de que entrara en vigor la designación de Maduro como líder del Cartel de los Soles, catalogado por Washington como organización terrorista extranjera.
Este episodio se desarrolla en medio de una estrategia de presión constante por parte de Washington. Luego de que Estados Unidos ha movilizado portaaviones y bombarderos hacia aguas cercanas a Venezuela, se ha incrementado la tensión, que ya no solo es política. Ahora, EE. UU. pasó directamente a la ofensiva militar bajo el lema del control del narcotráfico en la región.
Durante esta negociación, supuestamente Maduro planteó su salida del país bajo exigencias como amnistía total para su familia, fin de las sanciones económicas y el retiro de controles internacionales de cerca de 100 funcionarios del régimen, pero la Casa Blanca rechazó su propuesta.