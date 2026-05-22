Video | El periodista Diego Guauque lleva cinco días hospitalizado: “La vida lo obliga a uno a detenerse”

El periodista Diego Guauque Peña, reconocido por su trayectoria en el programa informativo y de investigación Séptimo Día de Caracol Televisión, se encuentra nuevamente internado en un centro médico.
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El propio comunicador dio a conocer la noticia a través de un video y un mensaje publicado este viernes 22 de mayo en sus redes sociales, donde confirmó que ya completó cinco días bajo observación médica por parte de profesionales.