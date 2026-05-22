Video | El periodista Diego Guauque lleva cinco días hospitalizado: “La vida lo obliga a uno a detenerse”

El periodista Diego Guauque Peña, reconocido por su trayectoria en el programa informativo y de investigación Séptimo Día de Caracol Televisión, se encuentra nuevamente internado en un centro médico. Le puede interesar: “El amor contra el cáncer”, el valiente relato del periodista Diego Guauque sobre cómo superó un sarcoma El propio comunicador dio a conocer la noticia a través de un video y un mensaje publicado este viernes 22 de mayo en sus redes sociales, donde confirmó que ya completó cinco días bajo observación médica por parte de profesionales.

El comunicador de televisión explicó que los procedimientos actuales corresponden a los efectos secundarios de los fuertes tratamientos que salvaron su vida. FOTO: Tomada de redes sociales de @diego_reportero.

Guauque aclaró que su situación actual no está relacionada de forma directa con el cáncer que padeció en el pasado. En su lugar, explicó que su diagnóstico responde a las secuelas que dejaron los rigurosos procedimientos médicos a los que se sometió antes para salvar su vida.

Las declaraciones desde el centro médico: “Sin salud, nada más importa”

Desde la habitación donde se encuentra recuperándose, el comunicador compartió detalles este viernes de su estado y reflexionó sobre el impacto de este nuevo ingreso clínico. “Hoy completo 5 días de estar hospitalizado, por fortuna, no por algo relacionado con el cáncer, pero sí por una consecuencia a largo plazo de aquellos tratamientos tan fuertes de hace un par de años, que finalmente salvaron mi vida”, comenzó diciendo el periodista.

Y agregó que “aunque uno crea que ya aprendió ciertas lecciones, la vida vuelve y se las recuerda, desde la cama, desde las intervenciones, desde los exámenes, desde los cables”, expresó Guauque, quien tiene un libro en donde contó su experiencia. En su mensaje, el reconocido reportero enfatizó la importancia de priorizar el bienestar físico y mental frente a las obligaciones cotidianas, señalando lo frecuente que es ignorar las alarmas del organismo. “Vuelvo a entender algo que tantas veces olvidamos en medio del afán, el trabajo y las preocupaciones: sin salud, absolutamente nada más importa. Uno suele posponer el descanso, ignorar señales del cuerpo y creer que siempre habrá tiempo... hasta que la vida lo obliga a uno a detenerse”, añadió.

Recomendaciones y reacciones en redes sociales

En la publicación que rápidamente se viralizó en diferentes redes sociales, Guauque instó a sus seguidores a realizarse chequeos médicos periódicos, descansar y valorar el tiempo con los seres queridos. “Cuídense. Háganse chequeos. Descansen. Abracen a quienes aman. Bajen un poco el ritmo cuando el cuerpo se los pida”, escribió. Cerró su intervención haciendo una importante reflexión: “Porque al final, la salud no es un lujo. Es todo”. La actualización de su estado de salud generó múltiples reacciones de apoyo por parte de colegas y seguidores.

El integrante del programa informativo Séptimo Día detalló que esta hospitalización no está vinculada al cáncer. FOTO: Tomada de redes sociales de @diego_reportero.