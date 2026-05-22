Ni las “laminitas” se salvaron: decomisaron 200.000 ‘caramelos’ falsos del álbum Panini

La policía informó este viernes que incautó cerca de Río de Janeiro unos 200.000 cromos falsificados para el tradicional álbum de la firma Panini del Mundial, que causa furor en Brasil, único país pentacampeón del torneo.
Los adhesivos fueron descubiertos el jueves por la noche dentro de un autobús en Nova Iguaçu, una ciudad en la periferia norte de Río, anunció la policía en un comunicado. Los agentes también incautaron camisetas falsas de la selección nacional brasileña que se encontraban en el bus, según el texto.
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