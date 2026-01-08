Así es Medellín, la polémica discoteca ubicada en uno de los sectores más exclusivos de París

Esta semana, un trino sobre una discoteca llamada Medellín se volvió viral en X. Una usuaria llamada Karen Laverde publicó un mensaje en el que comparaba el caso de Kiss, un club nocturno ubicado en el municipio de Santa María, en Brasil –donde en 2013 ocurrió un incendio que dejó 242 personas muertas, historia contada en la miniserie de Netflix Todos los días la misma noche–, con una fotografía de una discoteca llamada Medellín, ubicada en París, Francia, en la que aparecen lo que parecen ser pequeñas bengalas encendidas en el interior. Lea: Medellín es uno de los diez mejores lugares en el mundo para ir a comer en 2026, según Condé Nast Traveler El fin del post era alarmar sobre este tipo de elementos inflamables en estos lugares, especialmente porque el 31 de diciembre una discoteca en Suiza se incendió por una bengala, tragedia en la que murieron 40 personas.

A raíz del trino, usuarios de X –antes Twitter– comenzaron a preguntarse por el club francés que lleva el mismo nombre de la capital antioqueña. Esta discoteca abrió sus puertas en 2018 y está ubicada en la 6 Av. Marceau, cerca a lugares icónicos de la ciudad europea como el reconocido cabaret Crazy Horse Paris, el Puente del Alma y el Museo de Arte Moderno. “Uno de los pocos lugares en París que abre todas las noches y ofrece una experiencia de rumba privada sin comparación. Cada noche hay una programación exclusiva, con DJs de alto nivel y un ambiente que se transforma al ritmo de los mejores sonidos latinos. Un club parisino para bailar hasta que amanezca, con beats que suben la temperatura y una energía que no se acaba nunca”, se puede leer en el sitio web oficial de Medellín.

Además de incluir reguetón en su repertorio –género que en los últimos años ha hecho que el mundo mire hacia Medellín–, este lugar afirma estar inspirado en la cultura colombiana. Sin embargo, poco más de un año después de su inauguración causó indignación debido a su decoración. En ese entonces, Medellín abrió sus puertas como un lugar que hacía homenaje al narcotraficante Pablo Escobar. Tenía como lema la frase “aquí se bebe, se come, se baila y se mata”, los meseros utilizaban como uniforme un chaleco antibalas y en una de sus paredes estaba pintado el rostro de Escobar. Incluso había un letrero que decía: “Medellín es una ciudad muy bonita, pero construida sobre un cementerio, esto está lleno de muertos, fue una orgía de sangre”.

Debido a las quejas de los colombianos que visitaron la discoteca en ese momento, algunos de estos elementos fueron retirados del lugar. Así se lo dijo Audren Dimitris, dueño de Medellín, a AFP en 2019: “Hicimos algunas modificaciones porque nos dimos cuenta de que algunas cosas podían lastimar a los colombianos y no es nuestro objetivo”. Pero lo que todavía se conserva es la cara de Escobar en una de las paredes, al igual que en otros videos puede verse como algunos meseros siguen usando el chaleco antibalas.