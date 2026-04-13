Día Internacional del Beso: 72 % de las personas se excitan más con su amante que con su pareja, según estudio

Siendo algunas veces un gesto de saludo, cortesía, afecto, confianza o deseo, el beso es un gesto significativo que en una era donde todo puede simularse o editarse, es uno de los pocos momentos imposibles de fingir.

Una acción de tal importancia debe tener su día, el cual se celebra cada 13 de abril como recordatorio de lo ocurrido en el año 2013 cuando una pareja tailandesa logró el récord mundial del beso más largo, el cual tuvo una duración de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

Lea también: Día Internacional del Beso: los beneficios que seguro no conocía de besarse

En el contexto de dicha celebración, el sitio francés Gleeden, especializado en encuentros extraconyugales y no monógamos pensado por y para mujeres, ha revelado un estudio sobre la relevancia del beso en las relaciones y su influencia en el deseo y la rutina.

De acuerdo con el sondeo realizado por la plataforma especialista en citas, un beso no sólo puede definir el inicio de una relación, sino que también puede revelar la evolución de esta, pues la rutina conyugal puede impactar directamente en su intensidad.