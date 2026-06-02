Tras estudios, árbol centenario de Ciudad Bolívar fue talado ¿Por qué?

Hay tristeza en Ciudad Bolívar, en el Suroeste antioqueño, a raíz de la noticia de que uno de sus emblemáticos “habitantes” perdió la batalla contra una grave enfermedad que lo aquejaba.

La Alcaldía de Ciudad Bolívar explicó por qué el emblemático Piñón de Oreja ubicado en el parque principal, un ejemplar que tendría cerca de 100 años de antigüedad y que se había convertido en uno de los referentes naturales más reconocidos de la localidad, debió ser talado a raíz de una grave enfermedad que lo carcomió al punto de que su peso y altura se volvió un riesgo.



La administración detalló que la decisión fue socializada el pasado mes de mayo por las autoridades municipales durante una jornada informativa en la que se explicaron los resultados de las evaluaciones técnicas realizadas al árbol.

Según se informó, desde 2016 la Administración Municipal, Corantioquia y el Jardín Botánico han adelantado diferentes estudios y tratamientos para intentar conservar el ejemplar y evitar riesgos para la comunidad. Lea también: Medellín recibe por cuarta vez el reconocimiento de Ciudad Árbol del Mundo, ¿qué significa?



Sin embargo, los análisis más recientes, que incluyeron tomografías y otras pruebas especializadas, evidenciaron un deterioro severo en el tronco principal. La Alcaldía dijo que los expertos de Corantioquia y el Jardín Botánico encontraron niveles de pudrición interna de hasta el 63 % en zonas fundamentales para la estabilidad del árbol, lo que comprometió seriamente su capacidad para mantenerse en pie. Los informes técnicos concluyeron que el riesgo de caída era alto, y más con las tormentas que últimamente caen en el municipio, una situación que podría poner en peligro a las personas que transitan diariamente por el parque principal.