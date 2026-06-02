En video | Así cayeron ‘Los Astutos’, la banda que robaba motos en Bogotá: uno intentó huir por los techos

Tras un año de investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación desarticularon una estructura delincuencial dedicada al hurto de motocicletas en diferentes sectores de la capital, fueron capturados cinco presuntos integrantes de la banda conocida como “Los Astutos”.
De acuerdo con las pesquisas, el grupo concentraba su actividad en las localidades de Engativá, Suba, Usaquén y Barrios Unidos. Su modalidad consistía en identificar motocicletas estacionadas en vía pública y, durante la noche o la madrugada, forzar los sistemas de encendido para llevárselas bajo la modalidad de halado.
Entérese: Megaoperativo en La Bayadera deja más de 2.000 autopartes decomisadas, capturas y cierre de locales