“A él no le gusta dar”: Yeferson Cossio vuelve a causar polémica por supuestos incumplimientos a seguidoras

Yeferson Cossio desató una nueva polémica en redes sociales por un reality para mujeres que anunció en enero, en el que prometía regalos de todo tipo, desde cirugías plásticas, asesorías en nutrición, anualidades de gimnasio, ropa, perfumes, becas, motos, celulares e incluso ayudarles a tramitar la visa a las participantes.
Pero al parecer incumplió, por lo menos en parte. Eso es lo que denunció la creadora de contenido Alejamar en su cuenta de Instagram.
“Yo creo que después de 8 meses de promesas incumplidas, de promesas falsas y de burlas, yo creo que es momento de salir a contarles todo lo que pasó”, dice Alejamar en su denuncia, publicada esta semana en Instagram.
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