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“A él no le gusta dar”: Yeferson Cossio vuelve a causar polémica por supuestos incumplimientos a seguidoras

Participantes del reality ‘La mujer de tu sueños’ señalaron incumplimientos en los premios prometidos por participar.

  • El Grupo Cossio S.A.S, la empresa propiedad del influenciador Yeferson Cossio fue sancionada en 2025 por vulnerar los derechos de los consumidores. Fotos tomadas de redes sociales.
    El Grupo Cossio S.A.S, la empresa propiedad del influenciador Yeferson Cossio fue sancionada en 2025 por vulnerar los derechos de los consumidores. Fotos tomadas de redes sociales.
El Colombiano
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hace 5 horas
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Yeferson Cossio desató una nueva polémica en redes sociales por un reality para mujeres que anunció en enero, en el que prometía regalos de todo tipo, desde cirugías plásticas, asesorías en nutrición, anualidades de gimnasio, ropa, perfumes, becas, motos, celulares e incluso ayudarles a tramitar la visa a las participantes.

Pero al parecer incumplió, por lo menos en parte. Eso es lo que denunció la creadora de contenido Alejamar en su cuenta de Instagram.

“Yo creo que después de 8 meses de promesas incumplidas, de promesas falsas y de burlas, yo creo que es momento de salir a contarles todo lo que pasó”, dice Alejamar en su denuncia, publicada esta semana en Instagram.

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Ella fue una de las participantes del reality y según su denuncia no les dieron los regalos que les habían prometido, o los cambiaron. Por ejemplo, el año de gimnasio que prometió lo cumplió, pero estaba disponible en una sola sede del gimnasio ubicada en el Poblado, pero la mayoría de las participantes eran de barrios lejanos, entonces no pudieron redimirlo. Hubo otros regalos que los cambiaron por dinero, pero al parecer el monto en efectivo no era equivalente al regalo prometido. Dice que tampoco entregó ningún celular, ni mucho menos les ayudó con la visa. También denunció que habían expulsado a algunas participantes sin justa causa.

“A él no le gusta dar, le gusta la pantalla y que la gente crea que el da, pero él no da”, dice Alejamar.

En los comentarios de la publicación, otras participantes señalaron más faltas del supuesto reality.

“Yo también fui participante y puedo decir que detrás de cámaras se vivieron muchas cosas que jamás debieron pasar. Promesas, falta de disciplina y situaciones que terminaron afectando la ilusión de muchas”, escribió Alexandra Jordan.

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El reality, llamado La mujer de tus sueños, había sido polémico desde el principio, no tanto por jugar con las ilusiones de las participantes, sino por promover ciertos estereotipos de belleza en las mujeres. Era un convocatoria abierta para jóvenes a partir de los 16 años —siempre que contarán con consentimiento parental y cumplieran los requisitos médicos para los procedimientos—, pero al parecer las reglas y condiciones no se explicaron con claridad desde el inicio.

Algunas participantes señalaron inconvenientes desde el casting como falta de organización y un trato indiferente de parte del equipo del creador de contenido.

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No es la primera vez que pasa algo así con Yeferson Cossio. El 21 de abril de 2025 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante la Resolución 20777 del 15 de abril de 2025, confirmó la sanción impuesta a GRUPO COSSIO S.A.S, propiedad del creador de contenido, por un valor de $813.002.240, al comprobarse la vulneración de los derechos de los consumidores, en la promoción del curso Método Cossio.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué regalos prometió Yeferson Cossio en el reality La mujer de tus sueños?
Yeferson Cossio anunció para las participantes de La mujer de tus sueños premios y beneficios como cirugías plásticas, asesorías de nutrición, anualidades de gimnasio, ropa, perfumes, becas, motos, celulares y ayuda para tramitar la visa.
¿Qué denunció Alejamar sobre el reality de Yeferson Cossio?
Alejamar, una de las participantes, denunció que varias de las promesas del reality no se cumplieron o fueron modificadas. Según su testimonio, no recibieron celulares ni ayuda para tramitar la visa y algunas participantes habrían sido expulsadas sin una causa justa.
¿Yeferson Cossio ha sido sancionado anteriormente por la Superintendencia de Industria y Comercio?
Sí. La SIC confirmó en abril de 2025 una sanción contra GRUPO COSSIO S.A.S. por $813.002.240, relacionada con la promoción del curso Método Cossio. Según la información de la noticia, la entidad determinó que se vulneraron derechos de los consumidores.

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