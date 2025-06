Envejecimiento y demencia: una alerta para el sistema de salud colombiano

El paso de los años es irreversible e inevitable. Esta verdad, que poco a poco se va haciendo realidad en cada uno de nosotros, está convirtiéndose en una cuestión que va más allá de unas cuantas arrugas y canas. A pesar de que la vejez en sí misma no es una enfermedad —como muchos temen pensar—, el envejecimiento implica cambios fisiológicos y está asociado al aumento en la aparición de múltiples condiciones médicas.

A pesar de que esta sea una de las condiciones con mayor probabilidad de presentarse durante la vejez, esto no significa que tener demencia sea “normal” o una fase inevitable de esa etapa de la vida.

En cuanto a cifras, el panorama sobre esta condición en el país no está del todo claro. Esto se debe a que en Colombia no existen datos oficiales, es decir, no se conoce con certeza cuántas personas han sido diagnosticadas con alguno de los tipos de esta enfermedad crónica y degenerativa.

De acuerdo con estudios realizados en los últimos 20 años, se estima que la prevalencia en el país oscila entre el 1,3 % y el 23,6 %. Esto significa que esa es la proporción estimada de personas por cada 100.000 habitantes que podrían padecerla.

El desconocimiento sobre cuántas personas viven con esta condición dificulta, por ejemplo, la toma de decisiones en salud pública. Además, contribuye a invisibilizar el problema y a limitar la oferta de servicios para su prevención y atención dentro del sistema de salud.

Para obtener datos precisos, una de las alternativas podría ser la creación de un plan nacional específico, el cual actualmente no existe en Colombia. David Fernando Aguillón, director del Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA), considera que una iniciativa de este tipo sería fundamental. “Esta es una enfermedad de alto costo y que, de alguna manera, ha sido subvalorada por el sistema de salud. Por eso sí se requiere un plan nacional que impulse varios puntos clave en la atención”, explica el experto. También advierte sobre un factor preocupante: actualmente hay un retraso de 4,5 años desde que una persona empieza a experimentar los primeros síntomas hasta que recibe un diagnóstico médico.

Según Aguillón, un plan nacional debería promover el fortalecimiento de la formación en diagnóstico y manejo en las facultades de medicina, garantizar una atención de calidad a los pacientes y asegurar el seguimiento riguroso de los casos identificados.

En 2017, la Organización Mundial de la Salud aprobó el Plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia, cuyo objetivo —vigente hasta este año— ha sido mejorar las condiciones de quienes viven con esta enfermedad. Una de las recomendaciones fue precisamente la creación de planes o políticas públicas centradas tanto en los pacientes como en sus cuidadores.

Algunos países de Latinoamérica ya han implementado este tipo de iniciativas. Por ejemplo, ese mismo año Chile estableció su Plan Nacional de Demencias, con medidas como la inclusión del abordaje de estos casos en la Atención Primaria en Salud, la creación de Unidades de Memoria en hospitales y clínicas para el diagnóstico y tratamiento de trastornos neurocognitivos, y programas de apoyo social y psicológico dirigidos a los cuidadores.

Medidas similares han sido adoptadas en países como República Dominicana y Costa Rica, y resultan clave para anticiparse a los pronósticos sobre el aumento de estos casos en las próximas décadas. En el caso colombiano, su implementación cobra aún más sentido si se considera que, para 2050, se estima que de los 153 millones de personas que padecerán esta enfermedad, el 68 % vivirá en países de ingresos bajos y medios.

Aunque algunos expertos consideran que estas iniciativas deberían ser aún más ambiciosas y enfocarse en el envejecimiento en general. Diego Iván Lucumí, profesor de salud pública en la Universidad de los Andes, afirma: “No solamente falta un plan de demencia, sino que el país sigue descuidando de manera importante todo lo relacionado con el envejecimiento”.

En 2015, el Ministerio de Salud realizó el estudio SABE Colombia, que buscaba conocer la situación de vida de las personas mayores. Aunque no arrojó datos específicos sobre demencia, sí identificó que el 17,5 % de las casi 24.000 personas encuestadas presentaban deterioro cognitivo leve, una condición que aumenta el riesgo de desarrollar algún tipo de demencia.

Sin embargo, este estudio —que en 2025 cumple diez años— no se ha actualizado, por lo que no se conoce cómo han evolucionado estas cifras, especialmente considerando el impacto de la pandemia de Covid-19.

Lo que sí hay en Colombia es una Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022–2031 y dos de sus ejes son la atención integral en salud y el envejecimiento saludable. No obstante, no contiene medidas explícitas sobre trastornos neurocognitivos, a pesar de que estos representan la principal causa de discapacidad entre adultos mayores a nivel mundial. Si bien se menciona la evaluación de las capacidades cognitivas, no se plantean acciones concretas frente a estas enfermedades.

También existe una Guía de Práctica Clínica para el manejo de los trastornos neurocognitivos, que es el documento que establece cómo los profesionales de la salud deben atender a los pacientes con sospecha o diagnóstico de demencia. Sin embargo, especialistas coinciden en que esta guía no se aplica de manera efectiva en la práctica. Así lo afirman tanto Aguillón como José Manuel Santacruz, director del Centro Intellectus del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, quien señala que “el país presenta una limitada identificación, prevención, reconocimiento y manejo efectivo de estas condiciones”.

La falta de políticas o programas específicos impide la implementación de estrategias de búsqueda activa y provoca que tanto los tratamientos como las acciones preventivas no lleguen a toda la población mayor, especialmente a quienes viven en zonas rurales. A esto se suma la desinformación: un estudio publicado este año —en el que participó Lucumí y se consideraron las perspectivas de pacientes, cuidadores, profesionales de la salud y funcionarios públicos— evidenció que uno de los principales factores que contribuyen a la invisibilización del problema es la creencia de que el deterioro cognitivo es una consecuencia normal del envejecimiento.