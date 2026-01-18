x

Curioso error marcó el primer concierto de Bad Bunny en Lima: confundió a Chile con Perú

El artista se presentó los días 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional ante más de 40.000 personas.

  Bad Bunny se presentó ante miles de asistentes en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira mundial. Foto de archivo GETTY
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El puertorriqueño Bad Bunny ofreció dos conciertos en Lima, Perú, este 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional, como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour. En ambas fechas se reportó una alta asistencia y un ambiente de entusiasmo entre sus seguidores, aunque la primera presentación quedó marcada por un error que rápidamente se volvió viral.

El hecho ocurrió durante La Casita, uno de los segmentos más esperados del espectáculo. En ese momento, el cantante apareció en el escenario con una camisa que exhibía los colores de la bandera peruana, lo que fue recibido con aplausos por parte del público.

Sin embargo, al dirigirse a los asistentes, mencionó por error el nombre de Chile, país en el que había estado días antes.

Aunque el lapsus duró solo segundos, fue suficiente para generar reacciones inmediatas en el recinto y multiplicarse en redes sociales. Diversos videos del momento circulan en TikTok, donde usuarios registraron la equivocación y los comentarios que provocó entre algunos asistentes.

Mientras una parte del público continuó el concierto sin mayor reacción, otros comentaron el error durante varios minutos. Aun así, el episodio no afectó el ánimo general del espectáculo ni la respuesta del público, que superó las 40.000 personas.

Según reportó el medio El Litoral, el cierre del primer bloque del concierto incluyó homenajes culturales y declaraciones de afecto hacia Perú, gestos con los que el artista reafirmó su cercanía con el país andino tras el incidente inicial.

Lea también: ¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026

Luego de sus presentaciones en Lima, Bad Bunny se prepara para continuar su gira en Colombia. El artista cerrará el mes de enero con tres conciertos en Medellín, programados para los días 23, 24 y 25, en el Estadio Atanasio Girardot.

