Curioso error marcó el primer concierto de Bad Bunny en Lima: confundió a Chile con Perú

El puertorriqueño Bad Bunny ofreció dos conciertos en Lima, Perú, este 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional, como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour. En ambas fechas se reportó una alta asistencia y un ambiente de entusiasmo entre sus seguidores, aunque la primera presentación quedó marcada por un error que rápidamente se volvió viral.

El hecho ocurrió durante La Casita, uno de los segmentos más esperados del espectáculo. En ese momento, el cantante apareció en el escenario con una camisa que exhibía los colores de la bandera peruana, lo que fue recibido con aplausos por parte del público.

Sin embargo, al dirigirse a los asistentes, mencionó por error el nombre de Chile, país en el que había estado días antes.