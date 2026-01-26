Ciencia revela práctica sencilla para no perder la agudeza mental con los años: los nietos están involucrados

Colaborar en el cuidado de los nietos de forma general disminuye el riesgo de declive cognitivo en adultos mayores, según un estudio norteamericano publicado en la revista Psychology and Aging.
En concreto, su participación en actividades específicas de ocio con los pequeños o la ayuda con los deberes ya se asocia positivamente a un mejor funcionamiento cognitivo, especialmente en relación con la memoria episódica y la fluidez verbal.
