Ciencia revela práctica sencilla para no perder la agudeza mental con los años: los nietos están involucrados

Colaborar en el cuidado de los nietos de forma general disminuye el riesgo de declive cognitivo en adultos mayores, según un estudio norteamericano publicado en la revista Psychology and Aging. En concreto, su participación en actividades específicas de ocio con los pequeños o la ayuda con los deberes ya se asocia positivamente a un mejor funcionamiento cognitivo, especialmente en relación con la memoria episódica y la fluidez verbal.

Actividades clave: de los deberes escolares a la cocina

Otras acciones como cocinar, recoger a los menores de la escuela y estar disponible cuando se necesita se relacionaron positivamente con la fluidez verbal. Así, los mayores que llevaban a cabo estas actividades con más frecuencia también tendían a disfrutar de un nivel conversacional más alto. El objetivo de esta investigación, según cuenta la autora principal del estudio y experta en la Universidad de Tilburg (Países Bajos), Flavia S. Chereches, fue demostrar que el cuidado de los nietos puede mejorar la salud de los abuelos, al mismo tiempo que ralentiza su deterioro cognitivo.

Metodología: el análisis a más de 2.800 abuelos en Europa