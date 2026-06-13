¿Cuándo es el Día del Padre? Estos son los regalos y celebraciones en Colombia

En Colombia, millones de familias conmemoran el Día del Padre este 14 de junio de 2026, una celebración que tradicionalmente se realiza el tercer domingo de junio para reconocer el papel de los padres en la formación de sus hijos y destacar las enseñanzas que han dejado en distintos ámbitos de la vida.
Este año, la fecha fue anticipada debido a que el 21 de junio coincide con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que llevó a trasladar la conmemoración una semana antes.
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La celebración moderna del Día del Padre surgió en Estados Unidos a comienzos del siglo XX como un homenaje a la figura paterna. Con el paso del tiempo, la conmemoración fue adoptada por numerosos países, entre ellos Colombia, donde se consolidó como una de las fechas familiares más relevantes del año.
Además de las reuniones y actividades conmemorativas, el Día del Padre también se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre los conocimientos y valores que muchos padres han compartido con sus hijos a lo largo de los años.
Recomendaciones relacionadas con el cuidado de los recursos, la importancia del ahorro y la toma de decisiones responsables suelen adquirir una nueva dimensión con el paso del tiempo, especialmente cuando las personas enfrentan compromisos financieros, laborales y familiares en la adultez.