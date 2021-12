— Soy muy empírico, desde 2008 comencé a trabajar en YouTube , con un canal de tutoriales donde enseñaba cómo descargar programas, cómo poner el computador más rápido, era muy ñoño, estaba en el colegio. Ahora vivo de la marca que creé, de mi cara, eso es lo que me da para vivir, mis números en Instagram, los contratos con grandes marcas en el mundo. Mi canal en YouTube fue la base de todo y jamás me olvido que vengo de allá.

En la actualidad, Patiño puede cobrar por una storie de 15 segundos en Instagram hasta un millón de peso s; por un paquete de tres, hasta 2.700.000 pesos, y por los posts (reels, fotos o videos largos) muchísimo más, pero esa cifra no la revela. Ya no enseña cómo descargar programas, sino que habla de su vida cotidiana y conversa con famosos.

Dice que las cifras en redes sociales (cantidad de likes, reproducciones de videos o número de seguidores) llegan a un punto en el que “te pueden estallar la cabeza” porque constantemente cambian los algoritmos: un día una foto puede recibir 80.000 likes y luego pasar a 30.000.

—¿Qué representa ser el número uno en las búsquedas de Google en Colombia?

—Me genera mucha intriga, ni me las creo. Esto es un gran logro para mí, mi familia y mi equipo de trabajo.

Sabe algo de inglés y de portugués, ha viajado por el mundo y es primo del productor musical Alejandro Patiño, conocido como Mosty (ha ganado ocho Premios Grammy Latinos). PaisaVlogs también es actor: estuvo en la serie juvenil de Disney O11CE y en la película Casa por cárcel que protagonizaron Marcela Mar y Gregorio Pernia.

—¿Qué le falta por hacer?

—Ser millonario. A los 35 años me quiero jubilar, tener una vida tranquila y hacer solo lo que me nazca, que mis empresas se muevan solas porque no puedo vivir únicamente de las redes sociales, ellas son efímeras y eso lo tengo claro. El que crea que va a vivir de las redes para siempre está perdido en el limbo.