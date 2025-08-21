MinHacienda presenta análisis fiscal de reforma a la salud de Petro; esto costaría

Esta semana el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó ante la Comisión Séptima del Senado el análisis fiscal de la reforma a la salud impulsada por el presidente Gustavo Petro. Con este documento el Gobierno busca destrabar el trámite legislativo del proyecto, que lleva varios cinco meses estancado. Le puede interesar: Reforma a la salud por decreto: Gremios alertan por riesgo de corrupción y caos financiero. Se trata de un documento técnico enviado por el viceministro Leonardo Pazos al presidente de esa comisión, Miguel Ángel Pinto. Allí detalla las proyecciones financieras que implicaría la implementación del nuevo modelo de salud planteado en la reforma.

Desde el Congreso se venía exigiendo al Ministerio de Hacienda un análisis de los costos que tendría la reforma como condición para continuar con el debate. Cabe recordar que en mayo pasado se había enviado un primer cálculo de gastos a la misma comisión.

El costo del nuevo sistema de salud propuesto por Gobierno Petro

Según el análisis, el costo total del nuevo sistema de salud alcanzaría los $180,4 billones para 2036. Por lo cual, la participación del gasto en salud frente al producto interno bruto (PIB) se incrementaría progresivamente, pasando del 5,88 % en 2026 a un 7,28 % 10 años después.

El viceministro Pazos indicó que el estudio se elaboró con base en los datos actualizados del Ministerio de Salud. Además, advirtió que las cifras están sujetas a modificaciones por posibles cambios en el texto del proyecto o ajustes macroeconómicos.

¿En qué se gastará más plata con la reforma?

Entre los componentes con mayor carga presupuestal se encuentra la atención en salud en niveles de mediana y alta complejidad, que requeriría $112 billones en 2036. Esta área concentraría la mayor parte de los recursos, pero el informe no detalla cómo se distribuiría ese dinero.

Entre tanto, la atención primaria en salud —que es uno de los ejes centrales de la reforma— representa el segundo mayor gasto. En este apartado se incluyen elementos como la creación de los centros de atención primaria en salud (CAPS), la conformación de los Equipos de Salud Territorial y la contratación de personal médico y administrativo. Lea aquí: Fallo de Sanitas demuestra que el Gobierno Petro no conoce el sistema de salud Otros sectores que también necesitarán importantes inversiones son el fortalecimiento de la red pública, con $5,5 billones previstos para 2036, y las prestaciones económicas, que tienen un estimado de $4,4 billones. En este último se contempla el pago de incapacidades laborales y licencias de maternidad y paternidad.

