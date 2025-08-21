Egan Bernal y sus expectativas para la Vuelta a España-2025: “Quiero estar lo más adelante posible”

Escuchar a Egan Bernal de cara al inicio de la Vuelta a España este sábado genera ilusión.

Viene de ser séptimo en el Giro, y manifiesta que se siente mejor preparado en comparación a como llegó a la reciente cita italiana.

Luego de tres años marcados por la rehabilitación física tras el accidente que sufrió en 2022, también por caídas, abandonos, incertidumbre y dudas, pero también por una fortaleza mental admirable que se evidencia en su contante ambición triunfal cuando está en una competencia, el líder del Ineos Grenadiers viene ratificando que su talento sigue intacto.

Campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, el cundinamarqués, ya con 28 años de edad, no esconde su deseo para su venidero reto.

“Físicamente estoy mejor de como llegué al Giro. Una vez que me coloque el número (dorsal de competencia) yo me conozco y voy a querer estar lo más adelante posible. Siendo objetivo, firmaría un top-5. Si eso sucede estaría muy contento”, comentó Egan en rueda de prensa. Será su tercera aparición en esta prueba, después de ser sexto en 2021 y 55° en 2023.