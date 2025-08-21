x

Egan Bernal y sus expectativas para la Vuelta a España-2025: “Quiero estar lo más adelante posible”

El escarabajo competirá en su tercera ronda ibérica con un equipo potente y versátil. Entre los hombres que lo defenderán estará su compatriota Brandon Rivera.

  Egan Bernal ha encarado seis carreras este año, y en solo una de ellas se retiró. FOTO: GETTY
    Egan Bernal ha encarado seis carreras este año, y en solo una de ellas se retiró. FOTO: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 11 horas
bookmark

Escuchar a Egan Bernal de cara al inicio de la Vuelta a España este sábado genera ilusión.

Viene de ser séptimo en el Giro, y manifiesta que se siente mejor preparado en comparación a como llegó a la reciente cita italiana.

Luego de tres años marcados por la rehabilitación física tras el accidente que sufrió en 2022, también por caídas, abandonos, incertidumbre y dudas, pero también por una fortaleza mental admirable que se evidencia en su contante ambición triunfal cuando está en una competencia, el líder del Ineos Grenadiers viene ratificando que su talento sigue intacto.

Puede leer: A propósito del accidente de Egan Bernal, ¿qué tan grave es una lesión de clavícula para un ciclista?

Campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, el cundinamarqués, ya con 28 años de edad, no esconde su deseo para su venidero reto.

“Físicamente estoy mejor de como llegué al Giro. Una vez que me coloque el número (dorsal de competencia) yo me conozco y voy a querer estar lo más adelante posible. Siendo objetivo, firmaría un top-5. Si eso sucede estaría muy contento”, comentó Egan en rueda de prensa. Será su tercera aparición en esta prueba, después de ser sexto en 2021 y 55° en 2023.

El escarabajo, que en la presente temporada conquistó los títulos nacionales de contrarreloj y ruta en Bucaramanga antes de ser operado de fractura de clavícula al caerse en la Clásica de Jaén en febrero, estará arropado en la edición 80 de la ronda ibérica por su compatriota Brandon Rivera, Filippo Ganna (Italia), Michał Kwiatkowski (Polonia), Bob Jungels (Luxemburgo), Magnus Sheffield (Estados Unidos), Victor Langellotti (Mónaco) y Lucas Hamilton (Australia). “Junto a Bernal, se ha seleccionado un equipo potente y versátil”, aseguró Ineos en un comunicado.

“Siempre he sido un soñador y no me gusta pensar de que estamos lejos. Estoy saboreando este desafío. Es una carrera que siempre ofrece momentos de agresividad y es impredecible, algo que disfruto”.

Egan, que hace pocos días terminó sexto en la Vuelta a Burgos, señaló además que comenzar la cita española en Italia le da también una motivación extra después de tantos momentos especiales corriendo allí.

Entérese: Los ciclistas colombianos que estarán presentes en la Vuelta a España-2025

También aseguró que si bien el danés Jonas Vingegaard (Visma) es el gran favorito para conquistar la Vuelta, todo puede cambiar en la incierta competencia. “Estoy seguro que incluso Vingegaard está pensando que en este momento no tiene ganada la Vuelta. Sabe que tiene que pelear durante 21 días y demostrar que es el mejor”.

El certamen de más de 3.000 kilómetros de recorrido se inicia este sábado en Turín y finalizará en Madrid el 14 de septiembre.

Además de Egan y Brandon, cinco colombianos más esperan ser protagonistas: Esteban Chaves (EF), que fue tercero en la edición de 2016; Santiago Buitrago (Baharin), Sergio Higuita, Harold Tejada (Astana) y el debutante Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), de 20 años de edad.

Deportes
Ciclismo
Vuelta a España
Deportistas
Ciclistas
Colombia
Europa
España
Egan Bernal
