“Pónganse en nuestros zapatos”: en inédita protesta, hinchas de Millonarios lanzaron tenis al campo de juego

Los hinchas de Millonarios no soportaron más el mal presente de su equipo y cargados de frustración protagonizaron un inusual acto de protesta contra los dirigentes del elenco albiazul lanzando cientos de tenis al terreno de juego. El hecho se presentó la noche de este miércoles en el juego que su equipo finalmente perdió 1-2 contra Unión Magdalena en el Estadio El Campín de Bogotá y que luego termino con el despido del técnico David González de la institución azul. El mensaje de los aficionados era claro: “Pónganse en nuestros zapatos”, así se lee en varios mensajes de los hinchas de este elenco en redes sociales. Tras ese episodio se debió suspender por espacio de unos 25 minutos el partido y el cuadro capitalino podría enfrentar sanciones disciplinarias, como una multa económica y cierre parcial del sector donde comenzaron los hechos.

Desde la tribuna lateral norte, la barra popular de Millonarios, conocida como Los Comandos Azules, realizó aquel masivo y simbólico acto de descontento ante los discretos resultados de su equipo, que tras seis fechas disputadas solo ha logrado un punto y es último en la Liga Betplay 2-2025. En rueda de prensa posterior al encuentro, en la que David González expresó que los directivos le habían comunicado que no seguía al mando de la escuadra, indicó la situación es demasiado compleja. “Lo que se vivió en el estadio es difícil. No es el tipo de espectáculo que la gente quiere venir a ver”.