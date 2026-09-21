En video: ¡Emocionante! Laura Pausini cantó Antología con Shakira en Madrid

La noche del domingo 20 de septiembre será inolvidable para Laura Pausini, para Shakira y las miles de almas que se encontraban disfrutando de la tercera fecha de la colombiana en su residencia europea, en el Estadio Shakira en Madrid.
“Es un lujo tener esta noche a esta gran artista, la bellísima... ¡Laura Pausini!”, dijo Shakira al presentar a su invitada, quien le respondió: “Me ha gustado muchísimo tu sabiduría, tu inteligencia, tu arte, obviamente, y también tu perseverancia. Eres una mujerona y yo te admiro mucho”. La complicidad entre ambas quedó reflejada en una emotiva interpretación que el público madrileño recibió con una gran ovación.
La cantante colombiana invitó a Laura a cantar con ella su inolvidable éxito Antología. “La hemos ensayado solo una vez, eh”, dijo Shakira al iniciar los compases de la canción, y Laura Pausini respondió: “Eso hacen las mujeronas”.
El talento de Laura Pausini se hizo evidente desde la primera frase.