Diagnóstico temprano y atención rápida, claves para reducir muertes por cáncer de mama en Colombia

En octubre es común ver cómo personas y marcas se visten de rosa, cómo el listón de este color se convierte en parte de sus atuendos y en un símbolo ampliamente reconocido. Esto se debe a que este mes se conmemora el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el tipo de cáncer más frecuente en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo con datos de la misma organización, solo en América cada año se diagnostican más de 491.000 mujeres con esta enfermedad, lo que en 2022 representó una cuarta parte de todos los casos nuevos registrados. Además, el cáncer de mama es la segunda causa más común de muerte en mujeres a nivel mundial.