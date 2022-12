Por eso, la gente aprovecha y come estos platos navideños, no hay un mejor mes para hacerlo.

¿Qué hacer?

Para equilibrar la alimentación, los especialistas recomiendan hidratarse con agua previo a cada comida porque eso ayuda a disminuir la carga calórica de los alimentos y comer de manera considerada, es decir, no abusar de ninguno de ellos. Además, hay que ir hasta lo más básico que es reconocer las señales de saciedad. “Disfrutar no implica llenarnos, es importante hacer consciente lo que comemos, saborearlo y disfrutar en familia”, dice Ángela Franco nutricionista de la Universidad de Antioquia.

Para el nutricionista Andrés Zapata no es lo que se come sino la cantidad. “El que come poco, come de todo”, dice. Si bien hay distintas formas de pensar la alimentación, para él ningún alimento procesado o frito es el que hace daño sino comer en exceso ese alimento, pero es muy importante que la persona para hacer esto tenga otros buenos hábitos de vida como dormir bien, hacer actividad física y mantener los niveles de estrés bajos. Todo eso ayuda a que el cuerpo reciba mejor un alimento.

Por ejemplo, en estas fechas no deje de hacer ejercicio y si no hace, empiece a hacerlo. Es recomendable, si es una persona que hace actividad física, aumentarla mínimo media hora. “Así que si hace normalmente 1 hora, puede aumentarlo a 1 hora y 30 minutos”, dice Zapata.