Cinco universidades paisas crearon su propio Icetex: así funcionarán los préstamos para 2.500 estudiantes

Para volver a abrir esa puerta, cinco de las mejores universidades antioqueñas y del país ( Eafit, UPB, EIA, Ces y Medellín ) se unieron para crear Fondo Futuro , una alternativa de financiación para 2.500 jóvenes que en los próximos cinco años (250 por semestre) quieran estudiar en alguna de estas universidades y no tengan el dinero para hacerlo.

En 2024 , el Icetex , la entidad del G obierno nacional que le presta a los estudiantes para estudiar en las mejores universidades del país , entregó 56.000 créditos . Este año, la cifra bajó a 10.000 , lo que significa una reducción del 82% . Aunque en campaña el presidente Petro prometió transformar la entidad para que prestara a intereses del 0% , la promesa resultó imposible de cumplir y el Icetex terminó desfinanciado y agonizando , cerrándoles la puerta a miles de jóvenes que no pueden o no quieren entrar en universidades oficiales .

El Fondo, que recibirá postulaciones a partir de este 7 de mayo, financiará el 100% del valor de la matrícula durante todo el tiempo que dure el pregrado y funcionará de la siguiente manera: durante el semestre académico el estudiante pagará el 30% del valor de la matrícula hasta en seis cuotas, mientras que el 70% restante lo pagará cuando termine la carrera, con un periodo de gracia de hasta de seis meses para iniciar el pago. Toda la información estará disponible en este enlace.

Un esquema similar al de Icetex, pero con mejores condiciones para los estudiantes, pues el 70% que será financiado a largo plazo no generará intereses durante los seis primeros meses posteriores a la graduación gracias a la alianza de las cinco universidades que los asumirán. Para el crédito de corto plazo, se aplicará una tasa mensual del 1,5% mes vencido sobre el valor financiado. Al finalizar los estudios, tendrá hasta 1,5 veces el tiempo de duración del programa, o del tiempo financiado, para pagar el saldo pendiente.

En este punto son importantes un par de aclaraciones: la primera es que este modelo de financiamiento no va a reemplazar las becas ni las otras ayudas financieras que tienen actualmente todas las universidades, la segunda es que inicialmente solo pueden aplicar estudiantes que vayan a cursar el primer semestre, y la tercera es que pueden aplicar jóvenes de todo el país, no es exclusivo para los antioqueños.

La primera cohorte será de 2.500 créditos, pero la meta, si sale bien, es llegar a los 250.000, no solo en Medellín sino en todo Colombia, sumando universidades y empresas de otras ciudades.

No es un crédito para los ricos: históricamente, el 84% de las renovaciones y créditos nuevos que otorga el estado para la educación superior se concentra en los estratos 1,2 y 3. Es una oportunidad para que miles de jóvenes de clases bajas y medias, que no pueden acceder a una beca o a un cupo en una universidad privada, entren a estudiar a las mejores universidades del país, no solo a formarse con profesores de primer nivel, sino a construir una red social (en vivo y en directo) para toda la vida.

Hay que recordar que este año, además de recortar los nuevos créditos, el Icetex puso fin al subsidio que hace 20 años tenía en las tasas de interés, un golpe durísimo al bolsillo de los estudiantes y sus familias, que vieron aumentar sus tasas de interés entre un 12% y un 17% efectivo anual y de un día para otro vieron cómo la cuota se les duplicó.