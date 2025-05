La épica historia de Acerbi: superó dos veces un cáncer y ahora es finalista de la Champions League

En medio de los festejos, las cámaras en San Siro enfocaban, entre tantos, a Acerbi, jugador que sigue en la alta competencia de milagro.

Y no era para menos, pues el deportista ha pasado por momentos complicados en su carrera, sin embargo se mantiene en pie, siendo sinónimo de superación.

En la temporada 2012/2013, en medio de cuestionamientos por su bajo rendimiento y cuando se alistaba para pasar del AC Milan al Sassuolo, se le diagnosticó un tumor en los testículos. Superó la enfermedad, pero al poco tiempo, ésta volvió a aparecer; no obstante, gracias a su talento, ayuda de compañeros y familiares, sacó fuerzas para seguir batallando.

“El cáncer fue mi suerte. Cuando me enteré, solo podía pensar en todas las oportunidades que desperdicié en los años de fútbol debido a los excesos. Decidí que quería compensar todo lo que perdí. Si no hubiera sido por eso, probablemente estaría jugando en segunda división, o ya había terminado mi carrera”, comentó en su momento el deportista, en charla con la revista L’Ultimo Uomo, en la que confesó a la vez su gusto por el alcohol.

“Antes no me respetaba a mí mismo, ni a mi trabajo ni a las personas que me pagaban mi sueldo. Tenía como costumbre aparecer borracho en el entrenamiento después de salir por la noche. Estaba en mi mejor momento físico y solo tenía que dormir unas horas y luego salir al césped. Solo quería divertirme, no quería saber nada del resto”, agregó el jugador, quien a la vez debió superar la depresión por la muerte de su padre.