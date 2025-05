“Le tengo miedo a las amigas que invita”: Petro se refirió a las fiestas con Benedetti y reveló detalles

A esos rumores, Petro respondió en un evento celebrado en la Casa de Nariño. “Dicen que Benedetti me chantajea porque yo voy a fiestas con él, pero nunca en la vida he ido a una fiesta con Benedetti”, respondió el presidente. “Voy a confesar la verdad: les tengo miedo a las amigas que invita” , agregó el mandatario.

“Hay un chisme que dice que yo no saco a Benedetti porque estoy chantajeado, porque me la paso de fiestas con Benedetti”, resaltó Petro. “Yo nunca he estado en una fiesta con Benedetti, y tampoco me gustaría estar”, añadió el gobernante, confesando que fue él quien le propuso un trabajo al exembajador para que dejara las fiestas.

Finalizando abril, Armando Benedetti reconoció públicamente tener una lucha contra la adicción a las drogas y al alcohol y haber tenido un proceso de rehabilitación, esto lo hizo en una entrevista para la revista Cambio.

Sobre esas declaraciones, el presidente lo respaldó al día siguiente a través de sus redes. “La drogadicción es efectivamente una enfermedad y no se debe confundir con consumo de drogas, son dos temas diferentes”, trinó Petro en X.

Sigan leyendo: “Yo soy adicto a ser revolucionario”: estas fueron las frases más curiosas que Petro le respondió a Juanpis