“En la lucha por la consulta popular ha venido un segundo ataque que debo explicar porque va a fondo como una daga mortal, va a matar. Lo que ha salido el día de hoy no es un chisme por ahí, de un viejo loco que por rabia, dice que quería hablar conmigo, pero yo nunca supe que quería hablar conmigo, lo echó la Procuraduría, yo qué culpa tengo”, inicio diciendo el presidente, y continuó afirmando que aquella destitución sería el origen del disgusto de Leyva con él.

“Pero me la está cobrando a mí. Pero no son las locuras de un viejo loco decrépito que está sanando la herida de no poder haber seguido siendo canciller o su hijo”, dijo Petro.

Además, añadió que: “La culpa no la tiene el viejo. Lo que salió hoy no es un chisme, es un complot. Y no es nacional el complot, no es de colombianos, aunque haya colombianos, y, por tanto, es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía de Colombia y a la libertad de los colombianos”.