Nació en Bogotá y desde 2017 vive en Medellín. Su primer trabajo fue como auxiliar de barra en un restaurante cuando tenía 15 años. Siempre le ha gustado el universo de la gastronomía. Cuando no trabaja, sale a caminar con su perro y lee sobre coctelería, porque su vida gira en torno a los tragos. Si no fuera bartender habría sido tal vez médico, administrador o ingeniero: cursó varios semestres de estas carreras por presión familiar. Sin embargo, al final sus sueños lo pudieron todo.

“En Colombia cada vez más vemos la coctelería como una carrera seria, no como un trabajo de paso. Lo viví en carne propia, al principio mis papás no creían que me fuera a ganar la vida siendo bartender y en estos momentos me está yendo muy bien”, dice.