El body shaming que sacó a Nelly Furtado de los escenarios, ¿qué pasó?

“Ya vieron a Nelly Furtado, ¿en qué momento se engordó tanto?”, decía uno de los cientos de videos que se vieron en redes sociales cuando la artista canadiense –la misma que cantó Fotografía con Juanes– regresó a los escenarios el año pasado tras siete años sin música nueva y alejada del foco mediático. El regreso le pasó factura, en un momento en el que la apariencia prima en las redes sociales y en el algoritmo.
Furtado dio varios conciertos el año pasado, participó en varios festivales, pero tras la mayoría de sus emotivas presentaciones, se habló después en las redes sociales más de su aspecto físico que de su música. Y aunque la canadiense siguió dando conciertos y enfrentándose a tantas críticas sobre su físico, que en el mundo digital se les llama body shaming (lo que traduce humillación corporal), este fin de semana decidió dar un paso al costado y dejar de dar conciertos o de presentarse en vivo.