La activista ambiental sueca Greta Thunberg también está en la COP26. Está acompañada del colectivo ecologista Fridays For Future (Viernes por el futuro) y tan solo el lunes, por ejemplo, se concentró junto al centro de convenciones donde se está desarrollando la cumbre del clima para manifestar que el “cambio no va a venir de ahí dentro” porque “está aquí fuera”. Allí hay también otros jóvenes activistas, como el colectivo Latinas for Climate, con participantes como la chilena Karin Watson y la mexicana Pamela Ea, u otros colombianos, como Daniela Balaguera, de Viernes por Futuro Colombia.