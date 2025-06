Hidroituango y los otros 23 contratos que tienen al EPM de Quintero y Carrillo en la lupa de la SIC

Aunque la investigación todavía no llega a una conclusión, en el acto administrativo en el que ese ente declaró la apertura del mismo consideró problemáticas varias prácticas adoptadas por EPM en sus licitaciones, que van desde la exigencia de pagos a las empresas para poder participar en sus convocatorias y lineamientos que habrían restringido la participación de oferentes plurales.

En una resolución que se hizo pública en días recientes, ese ente consideró tener material suficiente para abrir un proceso en contra de la compañía por presuntamente vulnerar la libre competencia e interponer barreras para que a sus contratos no se postularan múltiples oferentes.

Una de las principales anotaciones de la superintendencia a EPM fue la de encontrar problemáticas varias restricciones que la compañía ha solido establecer a los oferentes plurales en sus procesos, consistentes, por ejemplo, en restringir que una misma empresa se presente al mismo tiempo en varias ofertas plurales, así como regulaciones en el número de integrantes de dichos oferentes.

En este punto, uno de los contratos que revisó la SIC fue uno de $26.618 millones que tenía por objeto el suministro, construcción y puesta en operación de los nuevos tanques de agua potable en La Piñuela, La Ye y Las Flores, en el que EPM limitó a dos el número máximo de empresas que podían conformar los oferentes plurales, señalando además que uno de ellos tenía que tener como mínimo el 51% de la participación.

Otro contrato revisado fue el de la modernización de la estación de bombeo Gerona - Miraflores, que tuvo un presupuesto de $3.782 millones y en el que EPM estableció la condición de limitar a máximo dos integrantes las ofertas plurales, uno con mínimo el 40% de la participación.

Además de estos dos contratos, la SIC evaluó otros 20, entre los que, por ejemplo, aparece también la licitación por las obras finales de Proyecto Hidroeléctrico Ituango, en el que precisamente las condiciones establecidas para calificar la experiencia de los oferentes plurales fue uno de los puntos más sensibles.

Si bien en este último tema la SIC no profundizó, sí resaltó que en dicha licitación EPM había permitido máximo tres oferentes y habría exigido un esquema de aseguramiento solidario, otro punto que también consideró problemático la superindustria.

De un grupo de 20 contratos analizados, en el que el máximo de integrantes de las estructuras plurales variaba de 2 a 3, en todos fue una exigencia ampararse en dicho régimen de responsabilidad solidario.

“La inclusión de estipulaciones tendientes a fijar el porcentaje de participación que debían tener los interesados en conformar una estructura plural y un régimen de responsabilidad totalmente solidario, sin importar el tipo de estructura que se conformara, presuntamente también habría propiciado la configuración de barreras artificiales e injustificadas de entrada que podrían tener la potencialidad de desincentivar la concurrencia de pluralidad de agentes del mercado en los procesos de contratación adelantados por EPM”, consideró la SIC.

“No en todos los procesos de contratación analizados se encontraron las justificaciones a las restricciones totales o parciales de participación de las estructuras plurales en los procesos de selección que adelantó EPM, en contravía de lo dispuesto por el literal e, del numeral 4, del Capítulo III del Lineamiento 2018-LINGG-26 del 4 de enero de 2018”, añadió el ente.

Según se lee en la resolución, el jefe de compras de EPM fue interrogado sobre este y otros puntos, en una entrevista que quedó incluida en la actuación.

Sobre la limitación de los oferentes, el funcionario argumentó que la misma estaría respaldada por un estudio de mercado en cada licitación.

“Por regla general, cuando se establece la limitación, va precedida de una justificación firmada por el competente. O sea, no es un tema de mero capricho, es que yo no quiero dejar participar en formas asociativas y es algo así, no o sea y va sustentado además en las causales del lineamiento que les que les mostré”, dijo el funcionario.

De igual manera, el jefe de compras sostuvo que dichos análisis de mercados estarían sujetos a mecanismos de control internos y tendrían el objetivo de que en dichos procesos licitatorios hubiese una vigilancia más estricta y eficaz.

“Entonces, obviamente cuando uno lee y es parte de lo que hacemos en la verificación del control, la justificación tiene que ir en consonancia con lo que establece el decreto y obviamente tiene que ir firmada por un competente”, añadió el funcionario de EPM.

Sobre este tema, la SIC señaló que si bien al revisar los documentos normativos de contratación de EPM sí encontraba que se establecía que la empresa tenía potestad para aceptar o no estructuras plurales en sus procesos, así como regularlas, planteó que no habría encontrado razón alguna para que se limitara en los procesos el número específico de agentes que podrían participar en dichas estructuras plurales. De igual manera, señaló que en sus revisiones encontró que esas limitaciones muchas veces no estaban justificadas explícitamente en los estudios de mercado.