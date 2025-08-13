A propósito del anillo de Georgina, los anillos de compromiso más llamativos de las famosas

Esta semana, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se hicieron virales en redes sociales por la noticia de su compromiso. La empresaria y modelo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de su mano izquierda en la que se puede ver un llamativo anillo en el dedo anular, donde se usa el de compromiso.
La imagen está acompañada de un texto que dice “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” confirmando así que próximamente se casará con el futbolista, con quien recientemente celebró su octavo aniversario.
Además de la noticia del compromiso, lo que sorprendió a los seguidores de la reconocida pareja es la joya, la cual es un diamante ovalado que, según medios expertos, podría estar avaluada en casi 7 millones de dólares. Inclusive, algunos portales aseguran que podría costar hasta 12 millones.
Esta no es la primera vez que un anillo de una celebridad causa sorpresa en el mundo del entretenimiento.