La neumonía es la principal causa de muerte por infección en niños; la OMS pide reforzar medidas preventivas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la neumonía es la enfermedad infecciosa que más muertes causa en menores de cinco años, por lo que ha urgido a los países a adoptar medidas de prevención, entre otras, garantizar que todos los niños tengan acceso a vacunas esenciales.
Le puede interesar: Alerta en Antioquia | 47 niños han muerto este año por infección respiratoria: ¿cómo prevenirlo?
En el Día Mundial de la Neumonía, el pasado miércoles, el organismo internacional ha recordado que esta sigue siendo una de las principales causas de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo, representando una “grave amenaza” también para las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas, en especial en países de ingresos bajos y medios.
Para poner fin a este riesgo, la OMS ha instado a fortalecer los sistemas de salud para proteger tanto a los niños como al resto de la población a través de medidas de prevención que lleguen a todos, así como herramientas de diagnóstico rápido y tratamientos adecuados, incluyendo antibióticos y oxígeno medicinal, para los pacientes.