Aída Victoria Merlano y Juan Tejada se enfrentan en redes: acusaciones de agresión, dinero y nuevas revelaciones de su relación

La influenciadora de redes sociales Aída Victoria Merlano volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por un enfrentamiento con su expareja y padre de su hijo, Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario.

La pelea se desató luego de que una usuaria criticara a Aída por viajar tres días a Cancún y dejar a su bebé “solo” en Colombia. Ante los señalamientos, la barranquillera respondió asegurando que se ha preparado económica y emocionalmente para ser madre, que su hijo tiene garantizada su estabilidad financiera, y que cuenta con una niñera profesional para su cuidado.

Sin embargo, el conflicto escaló cuando Aída reveló una conversación privada con Tejada, donde afirmó que él fue “agresivo” delante del niño.

“Juan David, en el momento en que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca”, escribió la influenciadora en un mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

La creadora de contenido añadió que solo mantiene contacto con él porque le debe dinero y pidió que se comuniquen “solo cuando sea estrictamente necesario” para evitar malentendidos.

