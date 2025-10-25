x

Aída Victoria Merlano y Juan Tejada se enfrentan en redes: acusaciones de agresión, dinero y nuevas revelaciones de su relación

Aída Victoria Merlano y su expareja Juan Tejada protagonizan un escándalo público con acusaciones de agresión, dinero y duros mensajes en redes. ¿Qué se dicen?

  • ‘El Agropecuario’ respondió en un video a las declaraciones de Aida Merlano. Fotos: Instagram @aidavictoriam y @jdt21_5.
    ‘El Agropecuario’ respondió en un video a las declaraciones de Aida Merlano. Fotos: Instagram @aidavictoriam y @jdt21_5.
El Colombiano
El Colombiano
25 de octubre de 2025
bookmark

La influenciadora de redes sociales Aída Victoria Merlano volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por un enfrentamiento con su expareja y padre de su hijo, Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario.

La pelea se desató luego de que una usuaria criticara a Aída por viajar tres días a Cancún y dejar a su bebé “solo” en Colombia. Ante los señalamientos, la barranquillera respondió asegurando que se ha preparado económica y emocionalmente para ser madre, que su hijo tiene garantizada su estabilidad financiera, y que cuenta con una niñera profesional para su cuidado.

Sin embargo, el conflicto escaló cuando Aída reveló una conversación privada con Tejada, donde afirmó que él fue “agresivo” delante del niño.

Juan David, en el momento en que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca”, escribió la influenciadora en un mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

La creadora de contenido añadió que solo mantiene contacto con él porque le debe dinero y pidió que se comuniquen “solo cuando sea estrictamente necesario” para evitar malentendidos.

Lea más: ¿Embarazo de Aída Victoria Merlano influyó en la decisión de la Corte para revisar la condena en su contra?

Aída Victoria asegura que ha costeado todos los gastos del hijo

Tras la publicación de Tejada —quien mostró una conversación sobre temas económicos—, Aída Victoria decidió compartir más pruebas, asegurando que ella ha cubierto el 100 % de los gastos del bebé desde su nacimiento.

“Esa conversación no solo demuestra que me hice cargo de todo desde el principio, sino que mientras estaba embarazada también aporté económicamente”, declaró.

Aida concluyó con un mensaje directo: “Eres un bruto”, dejando claro que la relación con el empresario no terminó en buenos términos, como él había dicho semanas atrás.

Aída Victoria Merlano y Juan Tejada.
Aída Victoria Merlano y Juan Tejada.

Puede leer: Corte admitió la demanda de Aída Victoria Merlano en contra de su condena por ayudar a su madre a escapar

Juan Tejada responde: “Sí, me he salido de la ropa con ella”

En medio de la tormenta mediática, Juan David Tejada respondió desde su cuenta de Instagram con dos videos en los que arremetió contra su ex.

Aseguró que Aída Victoria “es una mujer a la que le gusta pordebajear a todo el mundo” y que “al que le cae mal, quiere acabarlo”. También se refirió a sus relaciones anteriores:

No me acuerdo cuántas relaciones ha tenido, pero todos somos los malos”, dijo, en aparente alusión a las polémicas que Aída ha tenido con exparejas como el streamer Westcol.

Tejada, además, se defendió de las acusaciones de agresión física, pero admitió haber perdido el control en discusiones. “Sí, les acepto, me he salido de la ropa con ella, pero ¿por qué? Porque ha sido demasiadamente grosera conmigo”.

El empresario también aseguró que Aída no le permite ver a su hijo, y que ni ella ni la cuidadora responden sus llamadas. “Eso me hace ver como un atarván”, comentó.

Siga leyendo: La influencer Aida Victoria Merlano fue hospitalizada durante su embarazo, ¿qué le pasó?

Temas recomendados

Redes sociales
Instagram
Influencer
Polémicas
Madres
Embarazo
Agro
Creadores de contenido
escándalo
Agresiones
Colombia
Aida Victoria Merlano
