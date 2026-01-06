Aguapaneleros Medellín sigue con dificultades económicas, pero mantiene su labor: así puede donar

Fue hace seis meses, en junio de 2025, que Aguapaneleros Medellín tuvo que ponerle pausa a sus recorridos durante dos semanas. Reconocidos por llevarles aguapanela caliente y pan a los habitantes de calle de la ciudad los jueves por la noche, la fundación tuvo un pequeño cese de actividades por una difícil situación económica que aún no consiguen superar.
En ese momento, una de las iniciativas que puso en marcha la organización, creada en 1991 y desde entonces enfocada en brindar este refrigerio en la Avenida de Greiff, en la Plaza Minorista o en El Bronx, fue una “vaca” con la que aspiraba recoger 30 millones de pesos para continuar con sus labores altruistas.