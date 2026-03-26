Nueva medida de YouTube contra la adicción: ya puede poner límite de tiempo a sus hijos

La función permitirá establecer un uso diario desde dos horas hasta cero minutos, lo que abre la posibilidad de bloquear completamente el acceso en determinados momentos. Según explicó la compañía, los adultos podrán ajustar estos límites de acuerdo con las rutinas de los menores , por ejemplo, restringiendo el acceso durante horarios de estudio y ampliándolo en otros contextos.

YouTube anunció la incorporación de nuevas herramientas de control parental que permitirán a los padres limitar el tiempo que sus hijos adolescentes dedican a Shorts , el formato de videos cortos de la plataforma.

Además del control sobre el tiempo, YouTube incorporará herramientas para establecer recordatorios de pausas y horarios de descanso. Estas funciones ya estaban activas de forma predeterminada para menores de 18 años, pero ahora podrán configurarse de manera más específica.

La actualización responde a la presión de familias, especialistas y legisladores que han advertido sobre los efectos de la exposición prolongada a contenidos digitales en adolescentes.

En paralelo, Google anunció cambios en la gestión de cuentas supervisadas. La compañía implementará un proceso simplificado para que los padres creen y administren perfiles de menores, así como una transición más clara entre cuentas infantiles y adultas en dispositivos compartidos.

Otro de los ajustes se centra en el algoritmo de recomendaciones. YouTube indicó que priorizará contenidos orientados a la curiosidad, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, además de información confiable relacionada con el bienestar.

La plataforma también reiteró que ya existen restricciones para evitar la exposición repetida a contenidos potencialmente nocivos, como aquellos que idealizan ciertos tipos de cuerpo. Con las nuevas medidas, busca reducir la posibilidad de que los adolescentes queden atrapados en secuencias de videos que afecten su salud mental.

Lea también: Industria musical rompió récord: ingresos alcanzaron US$31.700 millones en 2025

Estos cambios se suman a la implementación de sistemas basados en inteligencia artificial que estiman la edad real de los usuarios. Según la empresa, este mecanismo permite aplicar configuraciones más restrictivas a adolescentes, incluso si la información registrada en la cuenta indica otra edad.

Sin embargo, las políticas de supervisión de Google han generado debate. Una publicación viral cuestionó que los adolescentes pudieran eliminar la supervisión al cumplir 13 años sin autorización adulta. Frente a esto, la compañía aclaró que ahora se requiere aprobación de los padres para retirar ese control.

Kate Charlet, directora senior de Privacidad, Seguridad y Protección de Google, señaló que el objetivo es mantener las protecciones activas hasta que tanto padres como hijos acuerden el momento adecuado para modificar la supervisión.