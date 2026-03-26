Nueva medida de YouTube contra la adicción: ya puede poner límite de tiempo a sus hijos

YouTube anunció la incorporación de nuevas herramientas de control parental que permitirán a los padres limitar el tiempo que sus hijos adolescentes dedican a Shorts, el formato de videos cortos de la plataforma.
La función permitirá establecer un uso diario desde dos horas hasta cero minutos, lo que abre la posibilidad de bloquear completamente el acceso en determinados momentos. Según explicó la compañía, los adultos podrán ajustar estos límites de acuerdo con las rutinas de los menores, por ejemplo, restringiendo el acceso durante horarios de estudio y ampliándolo en otros contextos.