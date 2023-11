El éxito de The Legend of Zelda es irrefutable. Se trata de una saga de videojuegos de Nintendo en el que Link, un personaje convocado por el destino, debe derrotar al poderoso rey gerudo y absoluto villano, Ganondorf, aunque en muchas oportunidades este no aparezca en los juegos, por ejemplo, en aquellos de la consola portátil Game Boy Advance en donde es sustituido por “el hechicero minish Vaati, o por Bellum, el ‘espíritu del mal’, en Phantom Hourglass (Nintendo DS), por Dark Link en The Adventure Of Link (Nintendo NES/Game Boy Advance), por la Máscara de Majora, en el videojuego del mismo nombre, o por el Heraldo en Skyward Sword (Wii)”, según explican en el portal Gamer Focus.