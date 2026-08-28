Vuelve Twitter: la plataforma del pájaro azul le envió un mensaje al dueño de X, Elon Musk

El nombre Twitter vuelve a las redes sociales gracias a un antiguo integrante de esa plataforma; sin embargo, su regreso se da apartado de quien lo reemplazó: X. Los protagonistas del regreso del pájaro azul le enviaron un mensaje a Elon Musk.
El magnate dueño de SpaceX y Tesla anunció el 23 de julio de 2023 que la plataforma conocida en ese entonces como Twitter cambiaba de nombre y se iniciaba el final del pájaro azul. Al día siguiente, la red cambió el logo por la X blanca sobre fondo negro, haciendo la transición a la identidad visual de la actualidad. Este movimiento acabó con la tradición que estaba desde el 2006 con los tuits y los retweets.
Sin embargo, la red del pájaro azul estaría de vuelta con una nueva plataforma llamada Twitter.now, que fue lanzada por la startup estadounidense Operation Bluebird.
El proyecto es liderado por Stephen Coates, antiguo abogado de marcas de Twitter y miembro del consejo de administración de la plataforma original y al parecer, en su regreso la red no busca ser una copia de la anterior, sino un servicio diferente planteado como una “plaza pública” centrada en la confianza, la transparencia y el control de los propios usuarios.
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En su página de bienvenida, los creadores de esta nueva red no ocultan su postura de rebelión frente a Elon Musk y X Corp., con mensajes directos como: “El hombre más rico del mundo lo compró y lo arruinó” o “Goliat tiene dinero. Nosotros te tenemos a ti”.