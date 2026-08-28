La abogada de Epa Colombia y Rafael Poveda representará a Aida Victoria Merlano en caso contra “El Agropecuario”

El conflicto judicial y mediático entre la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano y su expareja, el sujeto identificado Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario”, tomó un nuevo rumbo en el plano institucional de la defensa.
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La jurista penalista Wendy Herrera asumió formalmente la representación legal de Merlano dentro del proceso que enfrenta contra el padre de su hijo, Emiliano. Esta abogada cuenta con una trayectoria de más de 15 años y reconocidos antecedentes en la defensa de figuras públicas como la influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas (Epa Colombia) y el periodista Rafael Poveda.