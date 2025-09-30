¡Hechos con inteligencia artificial! OpenAI presentó Sora 2, la app de IA que crea videos más realistas

La Inteligencia Artificial y las principales compañías que trabajan con las aplicaciones de uso cercano a las personas, como OpenAI, siguen entregando novedades. Es el caso de esta compañía que presentó el modelo de generación de videos Sora 2, que está en la base de una nueva aplicación social centrada en este tipo de contenido creado con inteligencia artificial que impulsa la creación y el descubrimiento. Le puede interesar: Los 10 unicornios más valiosos del mundo en 2025: SpaceX, OpenAI y ByteDance lideran el ranking Sora es una herramienta de inteligencia artificial generativa que crea vídeos realistas. En su nueva versión, es capaz de generar paisajes sonoros de gran realismo y de sincronizar los diálogos y los efectos de sonido. El CEO de OpenAI, Sam Altman, presento este video, un ejemplo de todo lo que Sora 2 puede hacer con IA.

Novedades del Sora 2

La compañía también ha destacado las mejoras en la simulación de las leyes de la física del mundo real. De esta forma, Sora 2 puede hacer “cosas que son excepcionalmente difíciles”, como recrear las rutinas de un deportista olímpico o el rebote en el tablero de un lanzamiento fallido en baloncesto. A ello se suma una mayor controlabilidad, ya que Sora 2 es mejor que su antecesor en seguir instrucciones complejas que requieren múltiples tomas. Aquí más ejemplos.

También presentaron una nueva aplicación social

OpenAI ha lanzado junto con el modelo una aplicación social llamada Sora, que está disponible para iOS e impulsada por Sora 2, que permite generar los videos y remezclarlos con las creaciones de otros usuarios. Otra herramienta son los cameos, videos en los que los usuarios pueden cargar su imagen para aparecer en cualquier escena generada con Sora 2. OpenAI asegura que los usuarios tienen “control total” sobre su imagen, y pueden “revocar el acceso o eliminar cualquier video que lo incluya en cualquier momento”, como recoge en el comunicado compartido en su blog oficial.

También permite descubrir nuevos vídeos generados por este modelo en un ‘feed’ personalizable, y para evitar lo que se conoce como ‘doomscrolling’, la adicción a hacer ‘scroll’ por el contenido de manera indefinida, la compañía asegura que priorizan la creación sobre el consumo.

“Hemos desarrollado una nueva clase de algoritmos de recomendación que pueden configurarse mediante lenguaje natural. También contamos con mecanismos integrados para sondear periódicamente a los usuarios sobre su bienestar y ofrecerles la opción de ajustar su ‘feed’ de forma proactiva”, explican desde OpenAI. Los adolescentes, por su parte, tendrán límites determinados tanto en la creación como en la cantidad de vídeos que pueden ver en el feed al día, y controles adicionales para los cameos y la detección del acoso. Esta aplicación Sora para iOS puede descargarse desde este martes en Estados Unidos y Canadá, aunque el acceso requiere una invitación.



